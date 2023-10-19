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台股中小型股空頭抗跌多頭強漲 結合永續、高息題材更夠力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股中小型股空頭抗跌，多頭爆發力強。（資料來源：臺灣指數公司，Bloomberg）
台股中小型股空頭抗跌，多頭爆發力強。（資料來源：臺灣指數公司，Bloomberg）

台新臺灣永續高息中小型ETF基金(00936)經理人王嘉豪表示，中小企業相較於大型企業，更具彈性優勢，能因應景氣循環調整公司營運方向，股價表現明顯勝出。據統計，2022年台股因為美國升息而回檔，中小型股全年回測績效跌幅約11%，跌幅較加權指數的18.7%及大型股的21.5%為低，展現抗跌實力；2023年股市在AI題材引領下，重返多頭，中小型股大展爆發力，回測績效漲幅高達54%，亦遠遠超越加權指數及大型股的漲幅。主要原因在於中小型股除了本身的高成長力，若又結合永續及高息題材，上漲力道更為強勁。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，雖利率維持高檔將造成美國銀行體系一定壓力，但預期年內最多將再升息一碼，升息後將是這波升息循環終點，而美國總體數據持續表現穩定，支持經濟軟著陸可能性，因此認為股市漲多回檔，但下檔仍有支撐，預期將延續區間整理格局。在基本面方面，雖然手機、筆電、消費性電子等多數電子產業復甦腳步持續遞延，但各產業已歷經長時間庫存消化，庫存水位皆已恢復至健康水位，營運谷底已過，靜待終端需求回升，配合第4季傳統旺季來臨，台股行情仍可期待，可利用近期的大幅回檔逢低找買點。

黃鈺民表示，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，但成長性較高，股價爆發力強，此外，中小型股中有許多AI概念股，雖然近期AI大幅修正，但中長線來看，AI仍是主流題材，多頭行情仍有機會持續，其中業績能見度高的中小型股具有較大的上檔空間，相關族群如晶圓代工、記憶體、散熱、組裝等，都會是AI的受惠股，需求提升，相關商機龐大，可留意近期回檔個股，伺機分批進場。

美國升息 中小型股 AI

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