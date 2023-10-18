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粉紅十月防治乳癌 新光銀行呼籲定期篩檢

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光銀行粉紅十月「乳癌防治關懷活動」，由黃國書副總經理(前排右二)、部主管及同仁共同響應支持，宣導定期篩檢。新光銀行／提供
新光銀行粉紅十月「乳癌防治關懷活動」，由黃國書副總經理(前排右二)、部主管及同仁共同響應支持，宣導定期篩檢。新光銀行／提供

每年的10月份是國際乳癌防治月，新光金控（2888）子公司新光銀行連續15年響應國際乳癌防治月的宣導活動，今年持續安排乳房攝影車，邀請同仁進行定點乳房檢查服務，透過全台各分行向臨櫃客戶發送乳癌防治宣導文宣，並利用ATM播放乳癌防治宣導資訊，自98年起已累積舉辦近50場的乳癌防治宣導講座，今年度將於乳癌篩檢率偏低之地區進行宣導。

根據國民健康署2020年癌症登記資料及衛生福利部2022年死因統計顯示，乳癌是我國女性癌症發生率第1位及死亡率第3位，女性終其一生每10人就有1人可能罹患乳癌，乳癌在台灣好發年紀為45歲至50歲，現在40歲以下乳癌已占所有乳癌16％，也就是每16位乳癌患者，即有1位在40歲以下。此外，乳癌不是女性專利，男性還是有得到乳癌的機率，提醒社會大眾不分性別做好自我檢查，並定期以乳房超音波、乳房攝影等篩檢方式進行乳房健檢。

乳房Ｘ光攝影是世界衛生組織(WHO)推薦具醫學實證的乳癌篩檢工具，可以有效提早發現及降低乳癌死亡率。女性同胞可善用國民健康署補助方案：凡45歲以上未滿70歲婦女、40歲以上未滿45歲具乳癌家族史婦女，每2年可享有1次免費的乳房X光攝影檢查，受檢地點可詢問各地衛生局(所)或洽詢各合約醫療院所。

新光銀行也將透過各種乳癌防治宣導活動，希望凝聚更多關懷乳癌的力量，將乳癌的威脅降到最低，記得定期篩檢、守護健康，寵愛自己。

乳癌

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