合庫攜公股給3000億融資活水 9月底嘉惠1.6萬中小企業

合作金庫銀行配合財政部積極推動「中小企業千億振興」融資方案，與另7家公股行庫合力提供新台幣3,000億元資金活水，截至9月底已嘉惠近16,000家中小企業，其中合作金庫銀行成功核貸近1,900家中小企業，占該方案總承作家數比例約12%。該融資方案申請期限至2024年12月31日止，且利率從優，可滿足企業營運周轉、設備技術開發及研究創新人才培育之資金需求，中小企業可把握本次優惠方案，加速企業疫後經營成長及提升永續經營能力。

合作金庫銀行近年來持續不斷厚植核心業務競爭力，在穩健營運基礎上追求企業成長，獲金管會評選為2022年度績效優良之銀行，獲頒「小型及新創企業融資特別獎」、「辦理六大核心戰略產業放款甲等銀行」及「熱心參與走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」等獎項肯定，並榮獲第11屆傑出金融業務菁業獎「最佳中小企業金融獎」及「最佳個人信託金融獎」雙項特優認證。另合庫亦不遺餘力響應政府政策，辦理紓困貸款績效卓著，今年更全力配合政府辦理疫後振興貸款，協助企業轉型，提升台灣整體產業競爭力。

合作金庫銀行向來關心與支持中小企業的發展，為扶植中小企業提早因應推動轉型，降低經營風險，於3月舉辦「ESG靶點產業解盲論壇」，將ESG轉化為中小企業之策略成長動能，攜手共同激盪出中小企業落地減碳的解決方案。合庫將持續提供中小企業最佳的融資服務，強化中小企業融資能量，並善用中小企業信用保證基金之保證機制，提供最迅速確實之資金服務，全力配合政府政策並善盡企業社會責任。

合作金庫銀行秉持「以客為本，以客為先，待客以誠」的理念全心服務，並持續配合政府政策，力挺中小企業及新創業者提供發展所需資金，協助台灣中小企業及新創重點產業發展，提升產業競爭力，賡續支持政府推動「六大核心戰略產業」貸款專案，深入台灣基層金融，深耕服務在地客戶，有效拓展工業區客源，擴大授信規模，期許中小企業放款再創佳績。合作金庫銀行亦將就「建立公平待客文化」、「強化金融科技應用」、「加強內控內稽」、「提供友善金融服務」、「落實誠信經營」五個面向積極優化，提升服務品質，發揮營運功能，精進公平待客具體作為，履行對客戶的承諾，為客戶永續服務。

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