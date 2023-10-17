沃旭能源定國泰人壽為大彰化西北離岸風場50%股權釋股案優先議約對象

沃旭能源今（17）晚表示，經過激烈的競爭過程，沃旭能源與國泰人壽保險股份有限公司簽署獨家協議，選擇台灣最大保險企業國泰人壽及其旗下公司作為583 MW大彰化西北離岸風場50%股權釋股案的優先議約對象。

沃旭能源和國泰人壽的獨家議約期限至2024年1月17日，於此期間雙方將協商相關交易細節並進行盡職調查。

根據台灣證券交易所的重大訊息揭露規範，國泰人壽在被選為優先議約對象後須對市場公開宣告。

沃旭能源表示，此案尚待雙方確認並正式簽署交易文件，且仍需取得台灣相關主管機關核准後始得完成交易。

沃旭能源表示，大彰化西南第二階段及西北離岸風場併網容量為920 MW，沃旭能源在今年三月底對該風場做出最終投資決定(Final Investment Decision) ，正式展開風場陸域工程，風場海上施工預計於2025年底完成。

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