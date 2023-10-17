兆豐銀行舉辦防洗錢及打擊資恐專題講座 打擊金融犯罪

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行為提升員工素質及深化洗錢防制觀念，持續與公部門合作，響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」打擊詐騙政策，以達成阻截詐欺贓款流向，降低民眾財產損失之目標，本次舉辦「防制洗錢及打擊資恐專題講座」，並由兆豐金控暨兆豐銀行董事長雷仲達親率董事、監察人、金控及銀行高階主管，與打擊詐騙的各營業單位主管共同出席參與，展現對最新法令資訊、強化公司治理、風險管理及內部控制的高度重視。

本次專題講座兆豐銀行特別邀請新北地方檢察署檢察官李秉錡主講，他以自身偵辦洗錢犯罪的案例，分享相關經驗並協助參與人員探討近年來新興洗錢犯罪手法暨因應對策，持續透過教育訓練全面提升全體員工防詐觀念，進一步奠定良好的遵法根基。

講座內容以新興金融科技所帶來的詐騙風險為探討主題，並輔以美國OFAC最新法制異動進行分享，以實務經驗與案例說明新型態詐騙(虛擬貨幣、人頭帳戶、遊戲點數)、犯罪集團利用金融科技詐騙手法、金融機構可運用的識詐策略及因應對策，透過輕鬆幽默、貼近生活的方式分享嚴肅的議題，讓參與人員迅速建立正確阻詐觀念。

兆豐銀行秉持專業金融立場，將持續全面防堵詐欺打擊金融犯罪，除提升同仁防制詐騙風險意識外，亦積極參與公私部門防詐、堵詐、識詐各項研討會，同時致力推廣全民防詐及防制洗錢意識，以達全民共同打擊詐騙之國家政策目標。

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