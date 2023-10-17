快訊

12生肖2024運勢排行榜出爐！第一名獲吉星、太歲相助 這5生肖謹記安太歲

籃球／被周刊爆料變賣汽車集團前董事長的名表 吳季穎否認

秋老虎還沒報到！周五東北季風增強大台北降5度 這地區日夜溫差8度

兆豐銀行舉辦防洗錢及打擊資恐專題講座 打擊金融犯罪

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行舉辦防制洗錢及打擊資恐專題講座，全面防堵詐欺打擊金融犯罪。兆豐銀行／提供
兆豐銀行舉辦防制洗錢及打擊資恐專題講座，全面防堵詐欺打擊金融犯罪。兆豐銀行／提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行為提升員工素質及深化洗錢防制觀念，持續與公部門合作，響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」打擊詐騙政策，以達成阻截詐欺贓款流向，降低民眾財產損失之目標，本次舉辦「防制洗錢及打擊資恐專題講座」，並由兆豐金控暨兆豐銀行董事長雷仲達親率董事、監察人、金控及銀行高階主管，與打擊詐騙的各營業單位主管共同出席參與，展現對最新法令資訊、強化公司治理、風險管理及內部控制的高度重視。

本次專題講座兆豐銀行特別邀請新北地方檢察署檢察官李秉錡主講，他以自身偵辦洗錢犯罪的案例，分享相關經驗並協助參與人員探討近年來新興洗錢犯罪手法暨因應對策，持續透過教育訓練全面提升全體員工防詐觀念，進一步奠定良好的遵法根基。

講座內容以新興金融科技所帶來的詐騙風險為探討主題，並輔以美國OFAC最新法制異動進行分享，以實務經驗與案例說明新型態詐騙(虛擬貨幣、人頭帳戶、遊戲點數)、犯罪集團利用金融科技詐騙手法、金融機構可運用的識詐策略及因應對策，透過輕鬆幽默、貼近生活的方式分享嚴肅的議題，讓參與人員迅速建立正確阻詐觀念。

兆豐銀行秉持專業金融立場，將持續全面防堵詐欺打擊金融犯罪，除提升同仁防制詐騙風險意識外，亦積極參與公私部門防詐、堵詐、識詐各項研討會，同時致力推廣全民防詐及防制洗錢意識，以達全民共同打擊詐騙之國家政策目標。

兆豐銀行 詐騙 洗錢防制

延伸閱讀

安心亞跟警政署長一起反詐 林右昌：我國詐騙趨緩

「約定轉帳」成詐騙溫床 金管會防詐三招出擊

富邦金防詐 組鷹眼聯盟

統一企業、兆豐銀行等10企業 獲國家職業安全衛生獎

相關新聞

保險業很缺錢 前三季向投資人集資逾1744.52億元

股債投資評價損失與防疫險理賠虧損夾殺，保險業今年很缺錢，今年前三季透過增資及發債，共向投資人集資1744.52億元，需錢...

接軌ICS！壽險業掀起發債潮 六大壽險達1110億元飆新高

為了2026年順利接軌新清償能力指標（ICS 2.0），壽險業已掀起一波發債潮。金管會4月開放保險業可發行十年以上、具有...

兆豐銀行舉辦防洗錢及打擊資恐專題講座 打擊金融犯罪

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行為提升員工素質及深化洗錢防制觀念，持續與公部門合作，響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱...

出國觀光潮推升 旅遊險前三季網路投保爆大量

出國觀光潮推升，旅遊險前三季網路投保爆出近130萬件大量。金管會今發布國內產險及壽險業的網路投保截至第三季底的最新統計，...

隨人民幣走弱 新台幣連4貶收32.295元

中東緊張局勢持續，避險情緒令美元坐穩強勢格局，加上中國碧桂園違約倒數，人民幣應聲走弱，新台幣匯價連4跌，今天收32.29...

金融業使用AI失控該怎麼辦？金管會評估必要時加入緊急停止機制

金融業使用AI失控該怎麼辦？根據金管會研議訂定金融業運用人工智慧（AI）指引最新進度，金管會正評估是否仿國際組織（Ios...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。