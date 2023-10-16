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三家壽險RBC亮紅燈 保險局長：一家比較棘手

三家壽險RBC亮紅燈 保險局長：一家比較棘手

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
三商美邦人壽大樓。圖／三商美邦人壽提供
三商美邦人壽大樓。圖／三商美邦人壽提供

據各壽險業半年報，包括三商美邦、宏泰人壽和新光人壽共3家壽險業資本適足率（RBC）全低於200%法定標準，保險局長施瓊華說，就新壽將發行130億元次債、宏泰出租不動產已達到即時利用標準來看，這兩家有機會在今年底前、RBC達200%法定標準，解除警報。

至於三商美邦人壽，有提了增資、合併、賣不動產等三大財務改善計畫，但不動產還沒賣出去，私募也還在談，另25億元增資則要求年底前要到位，年底RBC要達標可能比較困難。

施瓊華說，不動產已請三商盡快處理，但私募洽談需要時間、洽談對象也一直在改變，也要D.D.、談判等「三商是比較棘手一點」。

今財委會立委吳秉叡、高嘉瑜關注壽險業獲利減少、及三家RBC亮紅燈的業者財務狀況。

施瓊華坦言，今年壽險業獲利減少，主因是台美利差擴大、避險成本跳升逾4%，平均每月要花的避險費用約300億元「這筆錢花掉就花掉了」，要等台美利差縮減，避險成本才會降下來。

若避險成本持續飆高，恐進一步衝擊三家RBC未達標的業者，金管會主委黃天牧坦言，這三家業者都已提改善計畫，年底有機會提升RBC，市場仍很穩定。

立委擔心是否會走到接管？黃天牧說，他對自己的期許是做好「預防工作」，事前預防、而非事後監管，盡量用日常監理處理、降低未來使用保險安定基金的可能性。以過去經驗來說，除要求準備金充裕外，也會透過配套措施來降低代價。

壽險業 宏泰人壽 增資

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