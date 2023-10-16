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約定帳戶管理將加嚴攔阻詐騙 金管會11月推具體方案

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
金管會。本報資料照片
金管會。本報資料照片

近期詐騙集團透過網路銀行約定帳戶漏洞，迅速騙走民眾大筆存款，金管會主委黃天牧今（16）日在立法院備詢時表示，下週將與銀行公會開會討論，使用網銀約定帳戶的資格限制，可望在11月底前公布具體方案。

立法院財委會今日審查「簡易人壽保險法」部分條文修正草案，立委郭國文質詢時指出，網路銀行約定帳戶的設定規定過於寬鬆，讓詐騙集團方便大額詐騙，以轉帳200萬元上限為例，只要設定200個約定帳戶，就能快速轉走4億元。

郭國文並表示，詐騙最多的前十大網銀中，竟有5家公股銀行，每家網銀約定帳戶轉帳限制不一，有200萬元也有300萬元，利用網銀約定帳戶管理寬鬆的漏洞進行詐騙的現象嚴重，金管會必須進一步了解，從未申請過約定帳戶的人，為何可以馬上申請使用，其次約定帳戶的數量限制，以及被約定的帳戶到底是誰，銀行應做到KYC（認識你的客戶）。

針對約定帳戶的事前、事中、事後的防範措施，銀行局長莊琇媛表示，銀行公會已經擬定版本，但金管會認為需要再補充，因此預定下週再開會討論，包括客戶是否適合設定約定帳戶轉帳，高齡客戶的約定帳戶如何設定、約定帳戶數量上限，以及末端的帳戶管理等，預計11月底前就可以公布相關措施。

此外，黃天牧透露金管會防詐績效，去年全年金融防詐8千件，金額42億元，今年至6月底止阻詐6千件，金額40億元，與同期間相比，今年上半年防詐金額成長1倍，件數成長50％。

詐騙集團 金管會

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