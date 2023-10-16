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元富證聯手王道銀搶攻數位原生客群 積極開拓數位金融生態圈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證聯手王道銀 積極開拓數位金融生態圈。(元富證券/提供)
元富證聯手王道銀 積極開拓數位金融生態圈。(元富證券/提供)

新光金控旗下元富證券聯手王道銀行搶攻數位原生客群，積極開拓數位金融服務生態圈。藉由王道銀行善用數位金融科技打造虛擬通路的優勢，搭配元富證券在電子平台功能完整及多樣性，提供年輕投資人便捷且多元化金融服務選項。首次合作更同步祭出總價值高達1,363元的好禮回饋，元富證券以客戶需求為核心，將持續提供更多專業且優質的數位金融服務。

近年投資市場掀交替潮，年輕世代成攻堅主力。元富證券為台灣首家提供存股服務的券商，有別於市場上多數券商提供的存股平台僅能選擇部分個股，元富證券「小資存股平台」可存股的標的涵蓋廣泛，包括上市、上櫃、ETF股票。元富證券「小資存股」、「ETF定期定額」、「定期定股」及「存美股」四大平台不僅能滿足客戶不同需求，尤其「小資存股平台」上線至今累積超過百萬個專案數申請，廣受投資人青睞。更自2014年推出存股服務後，以客戶需求為開發導向不斷升級與優化。

元富深知年輕投資人對於金融服務的需求擴增，元富證YouTube頻道即以「Learn Before Invest」為理念推出豐富多元的影音內容，亦長期投入金融教育推廣。從深根校園、減少產學落差、增進投資觀念及生活理財宣導等面向出發，營造金融教育生活化的環境。近期更獲得「2023 TSAA台灣永續行動獎」金級的殊榮，鼓勵年輕人透過投資理財規劃，輕鬆達成個人財富目標。元富為年輕投資者提供便捷的金融體驗及有策略的投資理財，也體現了元富對企業ESG永續經營的承諾與實踐。

歡慶元富證與王道銀首次合作，同步推出線上開戶活動，即日起至2023年12月31日止，凡透過與王道銀行合作專屬連結開戶完成的客戶，可享每月25次免費跨行轉帳的服務及雙方新戶好禮價值達400元回饋。此外，元富證券為了降低年輕人投資路上的手續費負擔，提供台股電子交易50萬元手續費抵用金優惠。任一證券交割款扣款成功，還可獲得由王道銀行提供價值500元的電子洗車券。眾多好禮回饋，欲獲取更多詳細資訊，請關注元富證券及王道銀行的官方網站或官方粉絲團。

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