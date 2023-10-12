新光金控旗下新壽 獲財訊金融獎最佳保險FinTech創新應用獎

隨著新興科技進步，新光金控（2888）子公司新光人壽以「數位扎根，驅動轉型」為策略目標，透過科技賦能，提升業務拓展、營運管理效能與服務能力，落實普惠金融與聯合國永續發展(SDGs)的目標，榮獲2023財訊金融獎「最佳保險 FinTech 創新應用獎」肯定。

新光人壽致力於以人為本的金融科技應用與服務，領先業界，建構多元的身分驗證管道申辦網路會員，並推出FIDO無密碼交易，手機、電腦跨螢幕都能通，只要驗證後綁定單一行動裝置，每次線上保單借款、修改聯絡資料，即能以指紋或臉部辨識完成交易，加入新光人壽官方帳號，隨時掌握投保進度、保險金給付、保單借款之匯款通知及契約內容變更等服務進度，充分展現「零接觸、零時差、零距離」的全方位綠色金融服務。

連結聯合國永續發展（SDGs）的目標，新光人壽透過綠色金融，提升營運管理效能與服務品質，從客戶接觸、締約到售後服務，結合不間斷的線上線下教育訓練課程、專人推展輔助、獎勵引導等多面向管理，加強考核業務數位服務職能，積極培育業務員藉由數位工具來提升其專業及展業效率，並減少處理紙本文件產生的碳排放，協助企業年省超過一千六百萬紙張，高達110噸以上的減碳量。

為防高齡詐騙，新光人壽積極運用內部大數據於客戶資訊系統內建關懷探知標籤（CISPT），櫃台人員及0800客服人員皆可預先探知客戶可能遭遇的障礙，及時提供關懷指引與服務舉措，例如：高齡保戶至臨櫃辦理解約或貸款時，系統隨即跳出提醒關懷客戶有無受到詐騙之情事，本項功能也獲得兩項智財局新型專利肯定。

新光人壽深耕台灣一甲子，與時俱進，積極推動數位轉型，未來將不斷將大數與人工智慧、區塊鏈、5G等技術運用到公司經營管理的各個場景中，打造具備科技賦能優勢的保險企業， 開創更高品質與安全的金融服務，落實「有光在，實現每個期待」的企業品牌精神。

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