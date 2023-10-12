迎接甲辰龍年 台銀推出彩色鍍金精鑄銀幣

迎接明年金龍年來臨，臺灣銀行委託中央造幣廠設計、鑄造的「甲辰龍年彩色鍍金精鑄銀幣」為本輪生肖彩色鍍金系列銀幣的第五枚，10月12日起發售。

台灣銀行表示，龍年精鑄銀幣適合收藏鑑賞及饋贈親友，限量5萬枚。由臺灣土地銀行、中華郵政、華南銀行、臺灣中小企業銀行、玉山銀行及瑞興銀行於現貨同步發售，每枚售價新台幣2,180元。

銀幣圖案主題「龍騰祥瑞」，傳遞無限祝福，希祈瑞獸福臨，吉祥安泰，龍耀八方，風調雨順。

龍是東方神獸之首，自古即為尊貴吉祥的象徵，銀幣主題圖案展現了一條神采奕奕的金龍，圓轉流暢的身形充溢著一股雄渾之氣，騰飛佇立於雲霄之上，凝神觀望，張爪握珠，隱隱散發著傲氣風采。不動如山的沉著，彰顯十足氣勢，意涵青雲直上、飛黃騰達。

鍍金的祥龍對照幣面精鑄等級特有的鏡面光澤，更襯托出主題的立體感及精緻的工藝效果。

銀幣正面水果圖案取自藝術家張克齊之龍眼工筆畫作，寓意「福運昌隆」。畫作運用彩色印製工藝，呈現在精鑄的幣面上，更增添其層次效果與色彩飽和感。

上方雕刻西元1952年至2022年期間前大英國協領袖英國女王伊莉莎白二世肖像，幣面並刻有重量「1 oz」及銀幣成色「Ag 999」等字樣。

銀幣放置於特別設計的透明壓克力雙面展示盒可完美地呈現銀幣，既具保護功能又適合展示目的，做工精美，每一枚都是匠心獨具的精美藝品。

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