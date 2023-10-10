6行庫撐以房養老 這家民營銀行卻近4年業務「零成長」

目前共15家銀行承辦以房養老業務，業績前六大者是合庫（5854）、土銀、台企銀、第一銀、華南銀和台銀，清一色全是公股行庫，六家合計承辦件數和核貸額市占率達98%，意味著另外九家業績慘澹。

而這九家銀行中，有六家是民營銀行，其中更有一家民營銀行、近四年來業績「零成長」，其餘五家則是以季增1~2件核貸案的「牛步邁進」，顯示民營銀行在以房養老推展力道的積極度，遠不如公股行庫。

一家民營銀行主管坦言，以房養老有很多「老問題」，例如銀行得承擔國人長壽、房價跌價、利率波動等風險，加上升息、各銀行又嚴控房市，可貸成數下壓到6成，銀行承做意願較低。

供給端不給力，需求端也很疲弱。包括老人有土斯有財、房留子女，又或是不想處理房子，希望安養終年等傳統文化或習性，讓老人申辦動能滑落，導致業績幾乎停滯不前。

據金管會統計顯示，業績前六大的公股行庫中，以台銀近一年大舉搶進以房養老業務，業績呈現雙位數成長外，其餘五大均是持穩的個位數成長；後九家中，僅兆豐銀一家仍有承作動能外，其他八家如牛步。

累計到今年9月底止，核貸額度逾百億元的僅兩家，合庫核貸2705件、核貸額度167.1億元，及土銀核貸2118件、102.7億元，兩家件數和額度季增幅都約落在2%左右，呈現穩定成長。

商品推薦