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彰銀員工生育有重賞！生愈多領愈多 生三個以上加碼至36萬元

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
彰化銀行。（本報系資料庫）
彰化銀行。（本報系資料庫）

彰化銀行響應政府鼓勵生育政策，近年逐步調高生育津貼，今年再度加碼提高補助第1名5萬元，第2名8萬元，第3名以上36萬元，以善盡企業社會責任。

彰化銀行落實ESG精神，照顧員工措施持續優化加碼，生育津貼自109年起調整為第1名3萬元、第2名6萬元、第3名10萬元。本次調高至第1名5萬元，第2名8萬元，第3名以上更大幅提高至36萬元。相當於員工在彰化銀行生育3名子女，共可獲49萬元補助。若生育第3名及第4名可領高達72萬元，生愈多領愈多，鼓勵員工勇於增產報國。

照顧員工成家方面，彰銀為協助單身員工尋找人生的下一站幸福，提供同仁結緣的機會，今年7月15日在桃園好時節休閒農場舉辦單身聯誼活動，參與聯誼活動同時於3年內辧妥結婚登記的員工，彰銀將贈送價值每人5萬元以內三機（洗衣機、電視機及冰箱等家電）作為祝賀禮，希望能夠牽線促成美滿姻緣。

彰化銀行表示，員工是企業最重要的資產，該行提供全方位照顧及福利措施，另推動員工持股信託，由員工自行提撥，行方也依照員工職等、提撥金額，相對提撥至員工持股信託帳戶中，鼓勵員工長期儲蓄規劃未來退休生活，以信託方式達到照顧員工，留住人才並提升企業向心力。

此外，彰銀已連續10年入選「台灣高薪100指數」成分股，「台灣高薪100指數」成分股於每年6月進行定期審核，指數成分股主要篩選條件為「員工平均薪酬」、「淨利」、「每股淨值」及「員工總薪酬」等量化標準。

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