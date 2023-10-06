金管會鬆綁AMC參與都更危老

金管會昨天宣布資產管理公司（ＡＭＣ）參與都更及危老重建的三項鬆綁措施，其中排除銀行法第七十二條之二的限額控管，金融業者解讀，這項鬆綁措施受惠最多的是因財力有限無力參與都更危老重建的一般民眾「自辦都更」，或作為實施者的中小型建商；若依照十四家金控集團旗下ＡＭＣ的淨值倍數估算，有將近一千六百億元的資金活水可挹注都更危老市場。

國內ＡＭＣ初期主要功能是處理不良金融債權，尤其是不動產，後來銀行逾放比走低，ＡＭＣ近幾年轉型，改以配合政策從事都更危老為主。金管會參酌內政部與業者的意見，決定鬆綁相關規定。

除了祭出三項鬆綁措施，金管會同時提出六項風控措施，銀行局副局長童政彰以「一鬆一緊」形容。他表示，透過六項風控措施，將要求金控及銀行對轉投資或同一集團的ＡＭＣ，必須善盡更多的督導管理責任。

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