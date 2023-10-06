聽新聞
test
0:00 / 0:00

金管會鬆綁AMC參與都更危老

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
助陣都更危老，金管會宣布鬆綁金控或銀行轉投資的AMC（資產管理公司）三大業務。本報資料照片
助陣都更危老，金管會宣布鬆綁金控或銀行轉投資的AMC（資產管理公司）三大業務。本報資料照片

金管會昨天宣布資產管理公司（ＡＭＣ）參與都更及危老重建的三項鬆綁措施，其中排除銀行法第七十二條之二的限額控管，金融業者解讀，這項鬆綁措施受惠最多的是因財力有限無力參與都更危老重建的一般民眾「自辦都更」，或作為實施者的中小型建商；若依照十四家金控集團旗下ＡＭＣ的淨值倍數估算，有將近一千六百億元的資金活水可挹注都更危老市場。

國內ＡＭＣ初期主要功能是處理不良金融債權，尤其是不動產，後來銀行逾放比走低，ＡＭＣ近幾年轉型，改以配合政策從事都更危老為主。金管會參酌內政部與業者的意見，決定鬆綁相關規定。

除了祭出三項鬆綁措施，金管會同時提出六項風控措施，銀行局副局長童政彰以「一鬆一緊」形容。他表示，透過六項風控措施，將要求金控及銀行對轉投資或同一集團的ＡＭＣ，必須善盡更多的督導管理責任。

都更 資產 內政部

延伸閱讀

金管會擬修法 2025年起興櫃董監選舉採「候選人提名制」

菸防法修法上路以來 國內破獲首宗電子煙製造工廠

助陣都更危老！ 金管會採取三大AMC鬆綁措施

台南來亞大樓外牆「磁磚雨」危及安全 荒廢多年屋況差

相關新聞

年大減逾2400億元！ 金融三業7月對陸曝險近1.14兆元

據金管會截至7月底統計，金融三業對陸曝險共1兆1,395億元、年減2,431億元或17.6%，又以銀行業年減14.7%最...

助陣都更危老！ 金管會採取三大AMC鬆綁措施

金管會今日宣布三大AMC參與都更及危老的鬆綁措施助陣都更危老，尤其排除銀行法第72條之2，對此金融業者解讀，該鬆綁措施受...

外資出走！央行9月外匯存底連兩個月減 這兩因素成關鍵

中央銀行今（5）日公布，9月底外匯存底金額為5,640.09億美元，較上月底減少14.58億美元，連兩個月減少。央行外匯...

金管會鬆綁AMC參與都更危老

金管會昨天宣布資產管理公司（ＡＭＣ）參與都更及危老重建的三項鬆綁措施，其中排除銀行法第七十二條之二的限額控管，金融業者解...

3家純網銀誰先轉虧為盈？這一業務能否通過是關鍵

純網銀開業持續累積虧損，金管會主委黃天牧於財政委員會答詢時，提及目前預期1至2年內將有1家純網銀轉虧為盈。

8大公股銀挺中小企 振興方案4個月融資近千億

8大公股銀行4月中旬開辦中小企業千億振興融資方案，新台幣3000億元的貸款總額度上膛。財政部今天公布最新統計，截至8月底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。