快訊

亞運滑輪／中華隊第14金！速度過樁王宥鈞奪金 黃品睿收銅+世界紀錄

李千娜、黃尚禾颱風天宣布結婚！「小犬」當最佳見證人

酸鄭運鵬徵才像詐騙集團！竹市美女發言人徐千晴挨告 判決出爐

強制車險理賠有上限 兆豐保建議聰明投保讓保障更全面

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
國慶連續假期即將到來，兆豐保險提醒民眾汽車保險投保有眉角，教您如何聰明投保。兆豐保險／提供
國慶連續假期即將到來，兆豐保險提醒民眾汽車保險投保有眉角，教您如何聰明投保。兆豐保險／提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐保險建議，國慶連續假期即將到來，國人安排國內自駕出遊，汽車保險的規劃除了法令規定的強制險外，可以額外投保第三人責任險跟熱門的超額責任保險；如果想保護自己的愛車，就要投保車體損失險；若還有多餘的預算，可優先加保刑事辯護律師費用險，讓愛車保障更全面，出門在外都不怕。

經交通部統計，111年度國內車禍事故造成死傷人數超過37萬件，較前一年成長近5%，創下歷年來新高，駕駛可能因分心、僥倖心態，未注意車前狀況或未依規定讓車等因素以致意外發生，車禍若導致第三人受傷或死亡，恐涉及刑事責任，且重傷害及死亡車禍依刑事訴訟法屬於非告訴乃論，勢必會遭司法檢察人員追訴，審訊期間不僅勞心勞力，鉅額的辯護律師費用恐讓經濟生活陷入困頓。因此開車出遊除了為安全起見，長途開車行前將愛車送至車廠作詳細檢查，避免行車發生意外之餘，做好保險規劃也很重要。

一般來說，被告每次審訊期間辯護律師費高達6~10萬元不等，若要轉嫁高額的律師費用，兆豐保險推薦可加保「汽車第三人責任保險刑事辯護律師費用補償附加條款」，除了賠償辯護律師費用，還提供「推薦律師」的保戶服務，免除臨時找不到律師或需負擔鉅額的律師費等窘境，省事又省錢，開車上路好安心。

汽機車依法都有規定要投保基本保障「強制汽車責任保險」(簡稱強制險)，保障額度雖有200萬元的死亡或失能賠償、20萬元傷害醫療補償，但其實傷害醫療補償是依項目理賠，且部分項目有理賠上限，若要有更全面的保障，兆豐保險建議，強制車險可再搭配第三人責任險、超額責任保險，以及汽車第三人責任保險刑事辯護律師費用補償附加條款，讓保障範圍更俱全、保險額度拉高，保障對方也保護自己的荷包。

保險 兆豐金控 車禍 刑事訴訟 理賠 強制車險

延伸閱讀

「小犬」颱風來襲！中華郵政提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施

明揚火警釀百人死傷 中華郵政供快速理賠、保費寬限期

不住院就理賠？ 癌友團體：醫療保單嚴重落後15年

查健保住院癌友無法獲商保理賠 健保署出手了

相關新聞

亞股匯遭殃 渣打：美2024降息前 颱風逆風干預效果不佳

美債十年期殖利率站上16年高點，衝擊非美市場股匯波動。渣打銀今（5）日舉行2023年第4季投資展望，國際商業銀行財富管理...

新台幣升6.4分 收32.261元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.261元，升6.4分，成交金額11.68億美元

里程碑！凱基銀率先與高市府合作 推社宅刷卡繳租金服務

開發金控（2883）旗下凱基銀行領先業界與高雄市政府都發局合作，共同推出信用卡繳納社會住宅租金服務，未來都發局所興建的社...

強制車險理賠有上限 兆豐保建議聰明投保讓保障更全面

兆豐金控（2886）旗下兆豐保險建議，國慶連續假期即將到來，國人安排國內自駕出遊，汽車保險的規劃除了法令規定的強制險外，...

將來銀行首推無任務門檻的跨行轉帳、提款、存款「全優惠」

純網銀「將來銀行NEXT BANK」宣布即日起推出無任務門檻的「跨行存款免手續費優惠」，輔以開業以來一直持續優待的「66...

泓德能源攜手永豐銀 合作綠電交易信託

泓德能源（6873）旗下子公司「星星電力」今日與永豐銀行簽約，進行綠電交易信託合作。未來欲購買綠電的企業客戶，其購電費用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。