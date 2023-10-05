強制車險理賠有上限 兆豐保建議聰明投保讓保障更全面

兆豐金控（2886）旗下兆豐保險建議，國慶連續假期即將到來，國人安排國內自駕出遊，汽車保險的規劃除了法令規定的強制險外，可以額外投保第三人責任險跟熱門的超額責任保險；如果想保護自己的愛車，就要投保車體損失險；若還有多餘的預算，可優先加保刑事辯護律師費用險，讓愛車保障更全面，出門在外都不怕。

經交通部統計，111年度國內車禍事故造成死傷人數超過37萬件，較前一年成長近5%，創下歷年來新高，駕駛可能因分心、僥倖心態，未注意車前狀況或未依規定讓車等因素以致意外發生，車禍若導致第三人受傷或死亡，恐涉及刑事責任，且重傷害及死亡車禍依刑事訴訟法屬於非告訴乃論，勢必會遭司法檢察人員追訴，審訊期間不僅勞心勞力，鉅額的辯護律師費用恐讓經濟生活陷入困頓。因此開車出遊除了為安全起見，長途開車行前將愛車送至車廠作詳細檢查，避免行車發生意外之餘，做好保險規劃也很重要。

一般來說，被告每次審訊期間辯護律師費高達6~10萬元不等，若要轉嫁高額的律師費用，兆豐保險推薦可加保「汽車第三人責任保險刑事辯護律師費用補償附加條款」，除了賠償辯護律師費用，還提供「推薦律師」的保戶服務，免除臨時找不到律師或需負擔鉅額的律師費等窘境，省事又省錢，開車上路好安心。

汽機車依法都有規定要投保基本保障「強制汽車責任保險」(簡稱強制險)，保障額度雖有200萬元的死亡或失能賠償、20萬元傷害醫療補償，但其實傷害醫療補償是依項目理賠，且部分項目有理賠上限，若要有更全面的保障，兆豐保險建議，強制車險可再搭配第三人責任險、超額責任保險，以及汽車第三人責任保險刑事辯護律師費用補償附加條款，讓保障範圍更俱全、保險額度拉高，保障對方也保護自己的荷包。

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