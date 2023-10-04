永達保經今年業績成長五成可達標 第4季迎新夥伴台新人壽

永達保經董事長吳文永今（4）日出席2023永達「永續長照 專車送達」長照專車聯合捐贈記者會，會後指出，今年前九月永達保經成績年成長已經達到48％，與目標一致，今年年成長五成目標將可順利達陣，主要受到台灣老齡化社會影響，養老型相關保險表現優秀，成為今年挹注營收主力險種。

據透露，永達保經今年第四季將迎來新合作夥伴台新人壽，台新人壽是台灣大型壽險公司，與永達保經的合作將為雙方帶來新的發展機遇。

根據永達統計，截至8月，永達保經期繳新契約保費收入近14億台幣，大陸永達理保經新契約保費收入約17億人民幣。總計今年前8月，台灣、大陸業績分別成長29%、87%

吳文永指出，明年分期繳新契約保費收入定在35億元，高過今年目標30億元，實際達成都會超標。

永達保經總經理陳慶鴻則指出，樂觀看待今年第四季表現。今年保障型沒有受到影響，但短年期、類定存保單受到升息環境影響，正在降溫，銀行銷售端停掉，因此壽險業業績衰退主要來自銀行保險等。

受到保戶萎縮影響，銀行通路銷售保單力道衰退，上半年降至不到40％。陳慶鴻指出，初年度保費收入通路中，看好保經代占比增加，估計將可望從過去7~9％，占比上衝超過15％。

但由於銀行通路仍然龐大，擁有強勁後勤資源。陳慶鴻指出，只要銀行大力推動，例如推動類定存保單，在銀行擁有龐大客戶基礎下，加上台灣客戶對銀行有某種信賴感，保經代初年度保費收入通路銷售占比，很難與銀行通路形成所謂交叉向上。

陳慶鴻指出，第四季會新增一家壽險公司，是台新人壽，最近已經在簽約，會加入台新人壽。

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