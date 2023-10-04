公教人員退撫新制上路 中壽推線上免費退休規劃講座

初任公教人員新退撫制度己於今年7月1日正式上路，由過去的「確定給付制」改為「確定提撥制」，將退休準備改為個人專戶制，預計本年度將有約8,000名新進公教人員加入此新制度，對公教人員來說，不論適用新制或舊制，退休都將面對高齡、通膨、健康、投資等四大議題。有鑒於此，「中國人壽-闔家安康LINE專屬帳號」，即日起推出「搶救退休金大作戰」系列活動，特別邀請退休規劃專家–東吳大學劉文彬博士於本月14日下午15：00舉辦免費「獨家線上講座」，助公教人員掌握箇中差異，提前部署樂退生活，即日起至13日止，只要加入「中國人壽-闔家安康LINE」就可線上報名及查看講座資訊。

台灣即將進入超高齡社會與少子化衝擊，長壽不是問題，而是趨勢，退休財務規劃是必須掌握的課題。為幫助公教人員提前規劃退休保障，中壽此次舉辦線上限定講座，特別安排由東吳大學劉文彬博士獨家主講「面對退休風暴：公教人員如何超前部署」，希望能幫助公教人員除了更清楚自己公保退撫金能領多少，也能對於資產配置提前做好準備，建立穩定現金流，進而規劃自身退休保障與長照醫療需求，安心做自己人生的主人。

除線上講座外，還有「退休力檢測心理測驗」、「免費保單健檢」提升樂退實力。「退休力檢測心理測驗」完成簡單心理測驗，就能獲得退休實力評估結果，還能再領刮刮樂，千組百元超商購物金等好禮等你刮，每邀請一位好友加入，邀請人可再領取一張刮刮樂，邀請越多領越多。完成心理測驗後，好友還能拿到一組專屬序號，活動期間只要點擊LINE選單的「預約諮詢」功能，即可享有「免費保單健檢」服務，完成保單健檢還可憑專屬序號開啟幸運轉盤，有機會獲得最高1,200元的超商購物金。

商品推薦