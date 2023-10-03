新光銀行榮獲財資雜誌 The Asset 「最佳財富管理」大獎
國際知名財經雜誌《財資》(The Asset) 所舉辦之「Private CapitalAwards 2023」評選，近日公布評選結果，新光金控子公司新光銀行（2893）再次榮獲「台灣最佳財富管理」獎之肯定。
近年來，新光銀行在國內獲獎連連，年初於《財訊》主辦的2023「財富管理大獎」評選中，獲得「最佳客戶推薦」及「最佳平面行銷」的殊榮；參與《卓越雜誌》主辦之「2023卓越銀行」評比，亦榮獲「最佳社會共融獎」與「最佳客戶推薦獎」雙獎殊榮，近日又獲得國際知名的The Asset《財資》所頒獎項，展現新光不斷求新求變，提供客戶高品質服務的決心。
新光銀行財富管理秉持「以客戶為中心」的理念，持續推出豐富多元的投資理財產品、優化數位平台，並結合專家團隊的優勢，提供一連串的理財策略，這些理財規劃在全球化布局的優勢下，能為客戶做到更細緻與便利的服務，在面對動盪的市場中，能給予客戶最即時的市場資訊及專業投資建議，以滿足不同風險屬性客戶的不同需求。
數位浪潮下，改變消費者對於財富管理的需求與想像，新光銀行透過對內對外雙管齊下的數位轉型，讓服務再升級，接下來規劃佈建理財商品專屬AI顧問服務，客戶只需回答幾個問題，就能得到投資組合分析報告書，了解最適合自己的投資方式和金融商品，運用「數據資訊」與「科技賦能」，實現「人人有理專」的普惠金融願景，提供更加專業、便捷、高效的金融服務。
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