小犬颱風來襲！新光人壽啟動「防颱五保」保戶關懷機制
中央氣象局於今（3）日發布「小犬」颱風陸上警報，對花蓮、臺東、屏東及恆春半島將構成威脅，宜嚴加戒備。新光人壽迅速啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，提醒民眾嚴防強風豪雨，提早做好防颱準備，減輕災害損失，並隨時注意颱風動態，避免從事戶外活動，留意自身安全。
「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務。
優惠服務項目如下：
主動協助理賠：新光人壽將主動派員到府服務，積極與受災保戶家屬聯繫慰問、協助辦理理賠及相關售後服務之申請。
保單補發免收工本費：保單因本次災害遺失或毀損需重新補發者，一律免收補發工本費。
續期保費緩繳優惠：受災區域保戶(須申請且符合相關條件)給予應繳月112年10月份的續期保險費緩繳三個月之優惠。
保險單借款利息緩繳優惠：保單借款利息應繳月為112年10月份並符合受災對象者，經受災保戶申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳六個月。
房屋貸款本金寬延優惠：房屋借款人確因本次受災損致還款困難者，經受災保戶之申請、覈實審理後，提供房屋貸款本金寬延（緩繳）一年之優惠措施。
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