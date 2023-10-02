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超幸福！這家銀行新行員報到不滿三月就大幅加薪12％

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
一般新鮮人至少要過好幾個月的試用期或者工作滿一年，才有機會加薪，但是台中銀行（2812）卻對剛報到不滿三個月的新進行員，大手筆加薪12%。新台幣示意圖。本報資料照片
一般新鮮人至少要過好幾個月的試用期或者工作滿一年，才有機會加薪，但是台中銀行（2812）卻對剛報到不滿三個月的新進行員，大手筆加薪12%。新台幣示意圖。本報資料照片

一般新鮮人至少要過好幾個月的試用期或者工作滿一年，才有機會加薪，但是台中銀行（2812）卻對剛報到不滿三個月的新進行員，大手筆加薪12%，再加上固定的外加午餐津貼以及員工持股信託制度，台中銀基層行員的薪資待遇幾乎已經和公股行庫相當。

進入光輝10月，台中銀行宣布10月起新進行員起薪全面調升12%，調高後月薪達3.6萬元，再加上部分現職行員表現優異也一併調薪，使得台中銀本波有超過四成、1,200多名員工適用加薪，以利台中銀激勵人才衝刺業務，並對抗同業挖角、留住人才與新血。

台中銀今年5月已經全行2,800多名員工全面調薪，10月加碼有1,200多人加薪，尤其剛報到不滿兩、三個月的新行員更大舉加薪12%，帶給這群新人意外驚喜。

據了解，台中銀此次調薪，尤其對新進行員大幅加薪，從3.2萬元拉高到3.6萬元，主要出於台中銀總經理賈德威的建議，而台中銀董事長王貴鋒一向重視培養人才與員工福利，上任董座以來幾度加薪、加碼年終獎金，王貴鋒都相當大方，因此考量台中銀近年獲利績效穩健成長，及金融同業挖角壓力，所以決定大手筆加薪。

台中銀指出，加薪調整並不包含固定的午餐津貼每月2,400元，而加薪後再加上台中銀優於業界水準的員工持股信託制度，讓台中銀員工薪酬水準相較同業並不遜色。

台中銀高層主管指出，台中銀今年陸續在6月、8月各辦理一次新進行員召募，合計有超過170人報到，這些新進行員都在10月起全面加薪12%，而再加上現職行員績優者加薪，因此合計本波共有超過1,200人調高薪資，佔了台中銀總員工數2,800多人的四成多。

台中銀行 加薪 薪資

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