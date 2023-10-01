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以金融消費者權益保護為宗旨 金融評議中心總經理羅俊瑋今上任

經濟日報／ 金融組／台北即時報導

金融消費評議中心今天公布，由羅俊瑋出任新任評議委員會主任委員兼任總經理，今日上任。羅俊瑋表示，將精進評議委員會的評議工作，作為國內金融機構與金融消費者間的溝通橋樑，以金融消費者權益保護為最主要的宗旨，公正、公平暨迅速處理相關爭議，並擴大金融教育工作之推展。

羅俊瑋並期盼國內金融消費者獲得公平對待，以增進金融消費者對市場之信心，確保各金融服務業得以良好商業行為進行運作，使金融交易妥適進行，並促進金融市場之健全發展。另期待評議中心得與國際間相關組織機構維持密切交流，彼此交換業務訊息，吸取國際金融消費者保護的最新資訊，使評議中心運作得與國際趨勢密切銜接，提供國內金融業相關資訊以為業務運作的參考。

羅俊瑋為政治大學風險管理與保險研究所商學博士，曾任國立中正大學教授兼法律系主任與法學院副院長、評議中心第三、四屆評議委員、金融監督管理委員會財產、人身與投資型保險商品審查委員、財團法人消費者文教基金會雲嘉南分會委員、嘉義縣政府消費者保護委員會委員、仲裁協會仲裁人等職務。

消費 保險 金融業

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