快訊

8千通緝犯潛逃境外…缺防逃、緝逃機制 官警：台灣成逃犯天堂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10月24日登場…TW QR Code 2大電支缺席

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
消費者可選擇的支付工具愈來愈多，政府希望打造國家級支付碼「TW QR Code」，讓民眾支付更便捷。本報資料照片
消費者可選擇的支付工具愈來愈多，政府希望打造國家級支付碼「TW QR Code」，讓民眾支付更便捷。本報資料照片

眾所矚目的TW QR Code即將在十月廿四日由金管會、財金公司、台灣行動支付號召電支業者、銀行業正式舉行啟用記者會，但知情人士透露，包括街口支付、全支付兩大電支業者在第一階段暫不上線，據側面了解，未來TW QR Code想「打通關」，得面臨兩大挑戰。

針對各大電支機構的動向，目前已知街口支付、全支付、悠遊付第一階段暫不加入，其中悠遊付主要因為忙於推動TPass延後參加，街口支付和全支付已向金管會和財金公司表示，系統介接在作業時程來不及第一階段參加，而會參加的電子支付包括一卡通、全盈支付、歐付寶、橘子支付等業者。

倘若以第一階段的特約商店參與規模，台灣行動支付透過八大公股行庫向外推展，約有廿萬家，再加上全盈付約超過十一萬家，以及一卡通、歐付寶、橘子付等約五十萬家左右。

但街口支付和全支付的特約商店規模各約卅萬家、廿萬家，悠遊付也約有十五萬家，合計超過六十五萬家，儘管街口支付和全支付目前都向金管會表示，會等第二階段再上線，但據業界人士指出，未來TW QR Code共通掃碼要能「打通關」，還有兩大考驗。

這兩大問題包括：一，第一階段TW QR Code只有開放主掃（店家的QR Code由消費者來掃碼），沒有被掃（消費者的QR Code被店家掃碼）的規格，但包括全家、7-11這些大型超商或其他走連鎖店體系的量販通路，都是走被掃模式，也就是用掃碼槍來對消費者的QR Code掃碼，因此尚不能使用TW QR Code。

第二，即使電支業者系統完成介接，但特約商店是否願意仍是大問題。很多電支業者旗下特約商店因改成TW QR Code後，還要再另行添購設備進行系統改裝，增加成本開銷，因此不願意配合，但特約商店本身並非金管會所轄，而是由經濟部等其他部會所轄，恐怕有賴其他部會配合推動。

上述兩大問題，解決的困難度都相當高，特別是主掃和被掃的模式，大多數的主流超商、百貨商城、量販店或賣場，現在都用被掃模式，相較於TW QR Code適用於主掃模式，硬是要相容，既麻煩、難度也高。

此外，許多特約店家的規模大小不一，倘若是小規模店家要改掃碼系統，至少再多出十幾萬元，除非有補貼，否則店家不見得有意願。

因此多家銀行及電支業者認為，TW QR Code重點應放在如何讓尚未有掃碼支付的店家能接受，不見得要已可掃碼支付的特約商店改規格。

一卡通 橘子 超商

延伸閱讀

3家純網銀陷虧損陰霾 黃天牧：不必過度悲觀

不排除金檢！黃天牧：金管會將調查星展併花旗合併亂象

星展銀不動產飆破30%法規上限 金管會要求改善

前8月接獲472件投資詐騙陳情 金管會籲：留心4大態樣

相關新聞

10月24日登場…TW QR Code 2大電支缺席

眾所矚目的TW QR Code即將在十月廿四日由金管會、財金公司、台灣行動支付號召電支業者、銀行業正式舉行啟用記者會，但...

參與共通支付意願低 第三方支付業者各有打算

多家老早就應該成為電子支付業者的第三方支付業者，為何到現在還遲遲沒有「變身」？據電支業知情人士透露，最主要是運用公司法、...

Q3聯貸案 更集中高科技業

國際調研機構路孚特（Refinitiv）昨公布今年前三季聯貸統計排行榜，最受矚目的前十大排名結果再度洗牌，其中兆豐銀躍為...

匯市最前線／台幣區間波動

美聯準會升息循環尚未落幕，美元維持強勢格局，新台幣兌美元匯率上周四（28日）終場貶值2.3分、收在32.268元，連四貶...

央行總裁楊金龍 4日赴立院報告

中央銀行總裁楊金龍將於4日赴立法院財委會進行業務報告，並審查明年央行繳庫預算。根據央行先前提供的資料顯示，近十幾年來，央...

日圓再近150關卡 專家：短期把握0.22以下換匯點

日銀決議維持超寬鬆貨幣政策不變，帶動日圓一路走軟，富邦金首席經濟學家羅瑋認為，日圓若觸碰150關卡，可能刺激日本央行出手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。