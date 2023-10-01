10月24日登場…TW QR Code 2大電支缺席

眾所矚目的TW QR Code即將在十月廿四日由金管會、財金公司、台灣行動支付號召電支業者、銀行業正式舉行啟用記者會，但知情人士透露，包括街口支付、全支付兩大電支業者在第一階段暫不上線，據側面了解，未來TW QR Code想「打通關」，得面臨兩大挑戰。

針對各大電支機構的動向，目前已知街口支付、全支付、悠遊付第一階段暫不加入，其中悠遊付主要因為忙於推動TPass延後參加，街口支付和全支付已向金管會和財金公司表示，系統介接在作業時程來不及第一階段參加，而會參加的電子支付包括一卡通、全盈支付、歐付寶、橘子支付等業者。

倘若以第一階段的特約商店參與規模，台灣行動支付透過八大公股行庫向外推展，約有廿萬家，再加上全盈付約超過十一萬家，以及一卡通、歐付寶、橘子付等約五十萬家左右。

但街口支付和全支付的特約商店規模各約卅萬家、廿萬家，悠遊付也約有十五萬家，合計超過六十五萬家，儘管街口支付和全支付目前都向金管會表示，會等第二階段再上線，但據業界人士指出，未來TW QR Code共通掃碼要能「打通關」，還有兩大考驗。

這兩大問題包括：一，第一階段TW QR Code只有開放主掃（店家的QR Code由消費者來掃碼），沒有被掃（消費者的QR Code被店家掃碼）的規格，但包括全家、7-11這些大型超商或其他走連鎖店體系的量販通路，都是走被掃模式，也就是用掃碼槍來對消費者的QR Code掃碼，因此尚不能使用TW QR Code。

第二，即使電支業者系統完成介接，但特約商店是否願意仍是大問題。很多電支業者旗下特約商店因改成TW QR Code後，還要再另行添購設備進行系統改裝，增加成本開銷，因此不願意配合，但特約商店本身並非金管會所轄，而是由經濟部等其他部會所轄，恐怕有賴其他部會配合推動。

上述兩大問題，解決的困難度都相當高，特別是主掃和被掃的模式，大多數的主流超商、百貨商城、量販店或賣場，現在都用被掃模式，相較於TW QR Code適用於主掃模式，硬是要相容，既麻煩、難度也高。

此外，許多特約店家的規模大小不一，倘若是小規模店家要改掃碼系統，至少再多出十幾萬元，除非有補貼，否則店家不見得有意願。

因此多家銀行及電支業者認為，TW QR Code重點應放在如何讓尚未有掃碼支付的店家能接受，不見得要已可掃碼支付的特約商店改規格。

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