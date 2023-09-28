櫃買中心重磅邀請國內外講者 響應世界投資者周活動

櫃買中心與證券期貨周邊單位等共計10個機構，共同舉辦2023世界投資者週聯合論壇，此為櫃買中心響應國際證券管理機構組織（IOSCO）主導策劃的世界投資者周（World Investor Week,WIW）活動。這次活動將自10月2日（周一）起至6日（週五）在台灣金融研訓院菁業堂盛大舉行，其中，10月6日（周五）上午的論壇是由櫃買中心負責規劃，這次論壇安排三場專題演講及一場專家座談，活動內容精彩可期。櫃買中心表示，本次活動全程免費，歡迎投資人踴躍報名參加。

為順應國際永續發展債券市場的發展趨勢，並配合政府永續金融政策的推動，櫃買中心逐步推動及完善我國永續發展債券市場，透過發展多樣化的金融商品來引領企業投入永續發展，包括持續推出各類型的永續發展債券，以建構多元及便捷的籌資與投資平台，同時，藉由發展各種不同主題的永續指數（包括上櫃 ESG 30指數、特選上櫃 ESG龍頭報酬指數及 TPExFactSet 氣候韌性系列指數等）及相關商品，冀能吸引發行人及投資人的共鳴。

櫃買中心表示，這次論壇講師陣容堅強，包含中華經濟研究院院長葉俊顯、台新金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇博士、國泰投信公司董事長張錫、國際資本市場協會（ICMA）常務董事暨亞太地區負責人 Mr. Mushtaq Kapasi 及渣打國際商業銀行總經理 Mr.Ian Anderson 等，以永續投融資新視野為主軸，就股票、債券、ETF 等多面向，分享 ESG 如何在永續發展發揮關鍵影響力，以及投資人如何將 ESG 納入投融資決策等議題，共同探討櫃買市場永續投融資的機會與潛力，相信能為投資人帶來兼具國際化與在地化角度的永續新觀點。

這次論壇活動將以實體及線上直播方式同步舉辦，並全程提供中、英文翻譯，活動詳情請詳專屬網站： https://wiwforums.tw/。

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