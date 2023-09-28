美國政府又面臨關門危機 麥格理談應對策略
儘管今（2023）年受惠AI浪潮席捲全球，美國科技股表現亮眼，但行情自8月來到近年新高後便後繼無力，近期又遇美元強勢走升影響企業獲利、國際原油價格飆漲、汽車工會罷工事件頻傳，以及聯準會示鷹消息，這一系列風險事件皆為美國股市第4季前景增添不少變數。
如9月底美國兩黨議員若無法達成協議，將造成諸多公務員放無薪假，影響政府與一般消費開支。針對短期美股將可能發生波動的單一事件，投資人該如何應對把握投資良機呢？
麥格理證券台灣權證部門副總經理黃聖傑表示，美股指數權證因具有多空皆可操作的特性，且只要有台股證券戶即可進場操作，免開複委託與海外證券戶，且交易時間與台股相同，即時把握投資先機。
此時若看好美國政府能妥善處理預算赤字問題，則可考慮買入認購權證；若對兩黨議員可順利協商通過預算赤字抱有存疑，美國政府關門機率偏高，則可考慮買入認售權證，不論漲跌皆可參與市場行情。
麥格理也將於2023年10月13日（星期五）下午2點30分與證券交易所合辦實體講座，並邀請市場重量級散戶代表權證小哥前來分享美股觀盤要點與實戰投資技巧，歡迎對美股感興趣的投資人，可上麥格理權證官網進行報名。
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