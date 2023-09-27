文山區補習班1.82億賣樓再回租 專家曝背後原因
實價揭露，台北市文山區興隆路二段的上的七層樓華廈，1~4樓坪數共334.68坪，原屋主為連鎖語文補教業者，持有16年後，於今年8月售出，以1.82億元賣給不動產租賃公司，目前該處仍為原補習班經營中，不排除是以採售後回租的方式繼續經營。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，文山區為文教氣氛鼎盛的區域，興隆路二段近萬芳醫院站，附近也有中國科技大學，和興隆國小、興德國小，頗利於補教業規劃，不過近年各產業發展都面臨轉型，不僅零售業減少對於實體店面需求，補教業近年也逐漸轉向線上發展，因此「輕資產」做法除了置產獲利了結，或許也是企業多元布局和轉型的規畫之一。
另外，近期億元商用不動產售後回租案例，像是中正區忠孝西路的53年整棟商辦，6月時，由「財團法人陳啟川先生文教基金會」以13.27億元，向和泰產險買下，成為台北站前商圈七年以來總價最高交易。
去年11月，原本由產險公司持有的吉林路53年整棟商辦，被幼華集團焦家所屬的安宏公司，以6.28億元買下。另外根據產險公司的公告資料，同一家產險公司以6.31億元出售新北市板橋分公司的大樓。
張旭嵐指出，對於資產豐沛的業者來說，買下商辦自用有累積資產之用，但是不動產變現率慢，對於公司發展有其他規劃者，例如發展新事業體，或是區域發展重心轉移，即會考慮「資產輕量化」，出售公司不動產，提高現金流動性，而賣方售後回租也可以有助買方估算收益，增加購入意願。
第一建經研究中心副理張菱育分析，台北市精華地段的整棟商辦稀有，且近年北市商辦供不應求，若有整棟或多層商辦釋出，高資產族對於條件佳的商辦，更是會積極關注，以合理價入手自用或繼續出租，目前台北市由法人名義登記的商辦貸款，成數約為估價的七至八成、利率則在2%以上。
▪ 財務撐不住？基泰建設市值逾百億「基泰忠孝」大樓要賣了
▪ 建商轟囤房稅是懲罰稅「繳稅16年等於財產沒收」
▪ 科技業都買不下去！竹北1坪飆80萬 房仲曝：「他們」沒在怕
▪ 天龍區房價驚死人 公寓均價一坪上看84萬
▪ 公寓大樓比一比！士林價差最懸殊 這三區公寓還有4字頭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言