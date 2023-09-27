快訊

研究推薦杏仁是減肥絕佳補充食物 但非每個人吃都能瘦！專家提醒1件事是關鍵

iPhone 15 Pro過熱是台積電3nm搞鬼？他揪1元凶：不改善將影響出貨

大火究責！內政部：明揚是工業倉儲 屏縣府未列公共危險物品場所

商用不動產交易創14季新低 商仲：少了這類買家

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。 記者游智文／攝影
房市示意圖。 記者游智文／攝影

高力國際最新發布2023年第3季商用不動產及土地投資調查，本季商用不動產市場交易量僅158億元，不但是今年交易最淡的一季，也是自2020年第2季以來，近14季的新低。

土地交易市場則因7月與9月分別有桃園市及高雄市土地標售，推升第3季土地交易額來到392億元，反而是近一年來單季交易最高的一季。

高力國際研究部董事梁儀盈指出，由於市場釋出物件稀少，難以創造成交量，市場交易低迷，本季商用不動產成交158億元，僅去年同期的54%，累計全年交易來到879億元。

梁儀盈指出，本季成交動能主要來自於以整併營業單位或儲備擴張的自用型買方為主，反觀以往身為大宗商用不動產交易常客的壽險業，自2022年台灣升息循環以來，受限於2.845%的報酬率要求，即使壽險資金動能仍在，但要尋覓適合報酬率的標的卻相當難。

統計今年前三季的壽險業交易額約11億元，僅占整體總額的1%，對比去年前三季的389億元且有大宗整棟交易案例，今年壽險業明顯退場。

不過，雖然市場少了壽險業參與，但對自用型買方來說反而是趁勢進場的好時機。這樣的買家類型組合也反映在本季前十大指標交易上，承購標的皆為商辦、廠辦或廠房，其中值得注意的是像三重國揚數位大樓、新莊華固國家置地、竹北台元科技園區10期、中和遠雄擎光等，在台北市中心全新大面積物件難尋的限制下，外圍地區全新釋出的物件也受自用企業青睞。

土地交易部分，今年不動產相關政策除了央行利息與第二季的加碼信用管制之外，平均地權條例也於7月正式上路，囤房稅2.0也在積極溝通討論中，持續影響住宅買氣，也讓建商在購地與資金配置的決策上更為謹慎。

本季土地交易總額來到392億元，主因受惠於國產署、桃園市政府與高雄市政府分別有地上權標售及土地標售釋出。

高力國際副董事總經理黃正忠認為，即使今年在外部環境信心不足情況下，地方政府的土地標售案釋出，只要是地段好、具產業聚落效應且價格合理，仍會吸引投資人出手儲備土地，但觀察這幾批土地標售，其溢價率也不如前兩年高，顯示投資人的購買意願是會出價但不追價。

若以成交區域來看，桃園市是本季土地交易王，總成交額達203億元，除了有土地標售案挹注外，製造業類的自用型買家也積極進場儲備工業地做為擴廠準備。

高力國際董事總經理劉學龍認為2023年全球經濟復甦力道疲軟，台灣連續12個月負成長的出口表現也拖累今年經濟成長的預期，因此上周央行決議再次暫停升息，政策利率維持1.875%，此舉不但符合市場期待，也讓投資人保有較大的資金運用彈性。

當前市場氛圍下，商用不動產的買方觀望心態仍濃，儘管賣方釋出物件相對稀少，但仍期待整體交易量有回升機會；不過土地市場由於有多重房市相關政策影響，要追平去年交易量恐較有難度。

他也建議，在壽險業因報酬率門檻要求，在雙北地區投資難度較高，轉向中南部帶租約高收益標的的同時，自用型買方或高資產族群可把握此時機進場，例如雙北市中心單層或多層商辦/廠辦自用及出租皆宜，除創造企業被動收入外，也保有未來增值空間及重建潛力。

壽險業 土地標售

延伸閱讀

影／基隆地標旁近百住戶被迫拆屋還地 掛布條抗議捍居住權

台商撤出中國土地糾紛增 專家建議善用既有機制

詮釋台灣土地與文化動人樂章 後壁古厝音樂會周六登場

嘉義保齡球館減價再拍賣 每坪降至1萬8千

相關新聞

勞保局12筆給付入帳「集中這3天」快查本子…勞保老年年金如何能多領？

中秋節連假即將到來，本周僅4個上班日，根據勞動部勞保局網站資料，其中有3天，陸續有勞保年金等12項給付入帳，民眾別忘記刷簿子。

如何才能讓高齡金融剝削不再重演？ 3面向預防人老財散

接連的社會新聞令人震驚與遺憾，其中一個是疑似輕微失智的高齡老翁，在贈與上億元房產給基金會後，因承諾生活醫療照護沒有兌現，引發爭議。

新台幣午盤貶1.5分 暫收32.243元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.243元，貶1.5分，成交金額5.71億美元

文山區補習班1.82億賣樓再回租 專家曝背後原因

實價揭露，台北市文山區興隆路二段的上的七層樓華廈，1~4樓坪數共334.68坪，原屋主為連鎖語文補教業者，持有16年後，...

黃天牧：國內幣商未來可能超過50家 不排除進行專案金檢

黃天牧今日在財委會上備詢時指出，周二再增加1家已簽署洗錢防制聲明的虛擬貨幣交易商，目前合計共26家，若加上正送件的30家...

明揚大火 金管會承諾支持危險工廠差別提高責任險金額

屏東明揚（8420）工廠大火，四名消防員殉職、6名員工死亡，百名人員受傷。目前規定中，公共意外責任險保險最低投保門檻，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦