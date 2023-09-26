香港幣商JPEX在台灣非法招徠業務 金管會移送檢調調查

金管會今日提前發布虛擬資產平台及交易事業（VASP）指導原則，總共有十大重點，其中金管會今日也證實，對於香港商JPEX在台灣非法招徠業務的動作，金管會已收到檢舉，並已把情資移給檢調。

金管會也呼籲，民眾有發現境外虛擬資產交易平台，沒有登記而在我國營業者，可向金管會檢舉或向檢調單位舉發；此外，若未來在台灣經營虛擬資產平台之前，未向主管機關進行洗錢防制聲明者，最高可罰1千萬元。

金管會也表示，有別於香港、日本、新加坡等，都是採取發牌照制度，目前國內則先採取組成公會進行自律管理來進行，方式不太一樣，大陸則是完全禁止，而台灣是仿英國的方式，並未用發放牌照的特許法規，而是用洗防聲明來管理業者，未來金管會也將提供已完成洗防聲明的名單，供民眾參考。

證期局副局長高晶萍表示，虛擬資產平台業者，未來每年得委任會計師出具報告，從查核確信或協議程序等不同的層次，未來報告也會視業者的交易規模用「分級管理制」。她也表示，目前已有25家完成洗防聲明，都表達可以加入VASP公會，目前申請中的有30家，也有包括補件及因為時間不及而撤件的，此外，也有發現業者並不了解申請的文件格式，會已請會計師公會轉知會員，由會計師協助完成洗防聲明。

對於穩定幣在台灣的發展，金管會銀行局副局長童政彰表示，將持續關注相關規範的發展，目前為止，相關法制國際間並未有廣泛的運用實力，他並引述央行報告中的看法指出，目前穩定幣第一階段分散式帳本的技術，區塊鏈技術運作的效能，還無法滿足高頻率大量且要即時清算的支付交易，如果穩定幣未來可能成為廣泛的支付工具，也會成為國家貨幣主權、金融穩定的相關關聯，所以會和央行持續研商穩定幣發行的相關政策與規範。

金管會指出，不論是虛擬資產，或是穩定幣，在法規建構上，交易面將先行，至於未來虛擬資產的發行面，涉及到穩定幣部分，也會持續與央行研商。金管會也提醒，虛擬資產價格波動大、投機性極高，金管會提醒國人買賣虛擬資產務必審慎評估風險。

金管會的「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，指導原則從交易資訊透明、客戶資產保管方式、平台業者內控管理、外部專家輔助等方面加強平台對客戶保護。重點包括了：

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