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星展併花旗「房貸業務太大」 飆破銀行法72條之2上限30%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
星展併花旗，房貸業務爆表飆破銀行法72條之2上限。本報資料照片
星展併花旗，房貸業務爆表飆破銀行法72條之2上限。本報資料照片

星展併花旗房貸業務爆表飆破銀行法72條之2上限。金管會今日證實，由於花旗的房貸業務量太大，因此星展合併花旗之後，房貸業務量竟然「爆表」衝破銀行法第72條之2的30%上限，對此，星展已向銀行局提出改善計畫，應會在未來2、3年內調整完畢。

銀行局今日發布最新統計顯示，有1家銀行的不動產放款占存款比率超過29%，銀行局證實，這家銀行是合併花旗銀行的星展銀行，銀行局副局長童政彰認為，倘若以過去銀行合併經驗來看，調整時間大約2至3年不等。

而全體國銀在8月的房貸餘額已增至9兆6305億，年增率5.13%，再高於7月的4.7%；童政彰說明，因為部分地區有交屋潮，以及財政部推動新青安優惠房貸所產生購屋效益，因此增加，仍相較110年六月的高峰10.29%緩部下滑。

而在土建融貸款，8月底餘額為3兆6091億，年增率7.42%亦較7月的 7.36%上升，童政彰分析，主要因為住都中心的社會住宅放款、都更危老政策性放款增加所致。

金管會最新統計也顯示，銀行法第72條之2的全體國銀平均值，8月為26.47%，是今年來的新高。其中，不動產放款量為13兆7700億，作為分母的總存款量則有52.01兆，除了上述的星展銀行，比率介於28%至29%的，8月有2家，另外，27%至28%的銀行有12家，由於不動產放款量增加，另一方面總存款量或金融債券到期有所減少，因此，較7月增加0.15%。

花旗 星展銀行 金管會 房貸

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