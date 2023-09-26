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世界投資者周聯合論壇 自10月2日盛大登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所即將在10月2日至6日，與其他證券期貨周邊單位及投資理財領域之專業協會，合作舉辦2023年世界投資者週聯合論壇（World Investor Week,WIW）。為期五天的議程，將探討投資界最關注熱門的投資韌性、防範詐騙、AI發展應用、數位金融、永續淨零、碳權等議題，並分享創新產業趨勢潮流、退休理財及財富管理產業發展，有興趣的民眾，歡迎把握這場年度盛會，儘速上網報名參加。

世界投資者周由國際證券管理機構組織（IOSCO）發起，目標為串連全球各國於10月第一周展開金融宣導活動，共同提升投資人教育，喚起投資人保護意識。

這次 WIW 論壇以「韌性×數位×永續 共創投資與財管新未來」為主題，第一場重頭戲為首日10月2日（星期一）下午將舉辦的盛大開幕典禮，邀請政府及金融主管機關貴賓一同共襄盛舉，展現對投資人教育及保護重視。開幕式後緊接著由 IOSCO 代表，針對投資人韌性發表專題演講，並接續安排兩場重量級座談會，討論備受關注的投資人保護與防詐、多元分眾時代的金融教育等議題。

總計112年10月2日至6日五天內將辦理近40場專題演講及座談會，匯集國內外各專業領域學者專家與會，並希望廣邀國內企業、金融從業人員、一般大眾參與，落實普惠金融。

2023年世界投資者周聯合論壇由證交所櫃買中心期交所、集保結算所、投信投顧公會、臺灣理財顧問認證協會、台灣金融研訓院、退休基金協會、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會10個單位共同主辦，地點在台灣金融研訓院2樓菁業堂，活動全程免費，10月2日至6日五天完整議程請參考活動網站，歡迎各界踴躍至活動網站報名參加。

證交所 財富管理 數位金融 櫃買中心 期交所

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