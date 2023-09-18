富邦演說秀 雙董率員工拚ESG

為鼓勵員工發揮創意與創新思維並深植永續ＤＮＡ，富邦集團上周舉辦一年一度的FUBON Talks富邦演說秀，邀請集團員工以「永續」及「低碳」主題發表行動企畫與創新意見，並由富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興參與，率領員工建立企業ＥＳＧ文化，展現富邦集團創新力與永續力。

富邦集團每年舉辦FUBON Talks富邦演說秀，蔡明忠、蔡明興聯袂出席評選，並且邀約Ｂ型企業秘書長黃惠敏、「The News Lens關鍵評論網」共同創辦人暨內容長楊士範、知名電視及網路節目「眼球中央電視台」主持人視網膜擔任評審。

蔡明忠表示，富邦集團跨足金融、電信媒體、不動產、文創、運動及公益領域，長期以來期許集團各公司落實永續經營，並發揮企業影響力，加速價值鏈永續轉型。對於富邦集團超過六點七萬名員工，更希望深植永續ＤＮＡ，希望透過「富邦演說秀」激發同仁的創意，並從自身業務出發尋求ＥＳＧ的轉型契機，為企業永續共盡心力。

蔡明興則說，富邦金控於二○二一年擘畫全新永續四大策略：低碳、數位、激勵、影響，其中「激勵」策略便是期待透過多元共融的氛圍，持續吸引及發展人才。

蔡明興表示，透過富邦演說秀，集團各公司所有同仁都有機會貢獻想法與創意，尤其更樂見年輕世代透過這個舞台實現自我，為社會與環境創造更多正向的可能。