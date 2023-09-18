聽新聞
test
0:00 / 0:00

富邦演說秀 雙董率員工拚ESG

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
富邦演說秀落幕，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興率同仁打造永續企業文化。圖／富邦集團提供
富邦演說秀落幕，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興率同仁打造永續企業文化。圖／富邦集團提供

為鼓勵員工發揮創意與創新思維並深植永續ＤＮＡ，富邦集團上周舉辦一年一度的FUBON Talks富邦演說秀，邀請集團員工以「永續」及「低碳」主題發表行動企畫與創新意見，並由富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興參與，率領員工建立企業ＥＳＧ文化，展現富邦集團創新力與永續力。

富邦集團每年舉辦FUBON Talks富邦演說秀，蔡明忠、蔡明興聯袂出席評選，並且邀約Ｂ型企業秘書長黃惠敏、「The News Lens關鍵評論網」共同創辦人暨內容長楊士範、知名電視及網路節目「眼球中央電視台」主持人視網膜擔任評審。

蔡明忠表示，富邦集團跨足金融、電信媒體、不動產、文創、運動及公益領域，長期以來期許集團各公司落實永續經營，並發揮企業影響力，加速價值鏈永續轉型。對於富邦集團超過六點七萬名員工，更希望深植永續ＤＮＡ，希望透過「富邦演說秀」激發同仁的創意，並從自身業務出發尋求ＥＳＧ的轉型契機，為企業永續共盡心力。

蔡明興則說，富邦金控於二○二一年擘畫全新永續四大策略：低碳、數位、激勵、影響，其中「激勵」策略便是期待透過多元共融的氛圍，持續吸引及發展人才。

蔡明興表示，透過富邦演說秀，集團各公司所有同仁都有機會貢獻想法與創意，尤其更樂見年輕世代透過這個舞台實現自我，為社會與環境創造更多正向的可能。

舞台 文創

延伸閱讀

免稅店龍頭昇恆昌號召千人 全台11個據點連線淨灘

ESG新潮流！永續森林製衣結合森林療癒及環境教育 企業ESG活動新選擇

富旺國際捐200萬元 助東海大學深化ESG教育

台灣大綠電採購列第二 林之晨：再生能源嚴重不足

相關新聞

富邦演說秀 雙董率員工拚ESG

為鼓勵員工發揮創意與創新思維並深植永續ＤＮＡ，富邦集團上周舉辦一年一度的FUBON Talks富邦演說秀，邀請集團員工以...

金管會前八月共裁罰1.85億元 年增逾20%

金管會最新統計顯示，今年前8月包括銀行、證期、保險局等3局，所有裁罰件數的罰鍰金額共1.85兆元，比去年同期的1.54兆...

8%超優年利率 國銀美元高利定存吸金

美國聯準會升息近尾聲，銀行續推低門檻的美元高利定存方案，吸引小資族目光。聯邦數位銀行New New Bank推出1個月期...

金融壓力測試逾八家未達標 業者已提出資本改善計畫

全球升息潮席捲，金管會要求全體38家本國銀行及40家全體產壽險業，以去年底財務資料做「壓力測試」的結果昨（14）日出爐，...

金融壓力測試 七種考題難度大不同

金管會昨（14）公布銀行與保險業壓力測試結果。據了解，金管會實際進行測試時，給予保險業者的「組合情境」，從「最輕微」到「...

國銀放款中小企動能降溫 政策性貸款陸續到期是主因

據金管會最新統計，今（2023）年7月底國銀對中小企業放款餘額9兆4,849億元，7月增加536億元，累計前七月增加2,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦