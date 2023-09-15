華南銀行SnY數位帳戶大增逾六成 推交易抽電動機車

華南金控（2880）旗下華南銀行SnY數位帳戶今年以來開戶數較去年同期成長63%、交易筆數增幅逾1倍、交易金額成長逾5成、帳戶活躍度達75%，累計總存款餘額大增3倍。華銀長期深耕ESG，為響應永續金融，致力推廣綠色交易的數位金融服務，推出SnY數位帳戶無紙化交易減碳活動，邀請民眾與華南銀行攜手守護台灣山林與環境。即日起至11月30日止，只要SnY數位帳戶客戶於活動期間完成線上交易等指定任務，就有機會把 GOGORO 騎回家，此外還準備300元電子超商禮券等，總獎項超過 1,400 項要送給熱情參與的客戶。

華南銀行SnY 數位帳戶提供24小時免出門線上就可快速申辦，只要5分鐘，可以同時申辦台、外幣帳戶及信託帳戶等多項功能，此外，還享有新台幣活存10萬元(含)內無條件享2.3%的優惠存款利率、每月跨提跨轉共50次免手續費、外匯結匯匯率及基金申購手續費等優惠，還有機會抽GOGORO電動機車。

華南銀行積極經營數位客群，今年祭出SnY（Smart and Young）數位帳戶四大優惠–優惠存款利率、跨行提款轉帳手續費優惠次數、外匯結匯匯率及基金理財手續費優待，在市場上得到民眾的熱烈回響，今年以來開戶數較去年同期成長63%、交易筆數增幅逾1倍、交易金額成長逾5成、帳戶活躍度達75%，累計總存款餘額大增3倍，創下歷年佳績。

華南銀行持續推動線上業務流程優化，提供更流暢、更便捷的數位體驗，為鼓勵民眾體驗華南銀行全新數位服務，推出多項有感行銷活動，除了本次推出的「響應SnY綠色交易，GOGORO抽回家」外，並與全支付合作「華南銀行X全支付 消費回饋最高50%」、「SnY綁定手機門號大放送」等，歡迎民眾使用「SnY數位帳戶」一起響應綠生活。