快訊

iPhone 15全系列今晚8點蘋果官網開搶！9步驟預購搶購攻略 一錯過就等1個月

小三通新規定！9月20日旅客行李限重27公斤 超過將拒載

華南銀行SnY數位帳戶大增逾六成 推交易抽電動機車

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
華南銀行推動綠色交易，SnY數位帳戶抽GOGORO機車守護地球。華南銀行／提供
華南銀行推動綠色交易，SnY數位帳戶抽GOGORO機車守護地球。華南銀行／提供

華南金控（2880）旗下華南銀行SnY數位帳戶今年以來開戶數較去年同期成長63%、交易筆數增幅逾1倍、交易金額成長逾5成、帳戶活躍度達75%，累計總存款餘額大增3倍。華銀長期深耕ESG，為響應永續金融，致力推廣綠色交易的數位金融服務，推出SnY數位帳戶無紙化交易減碳活動，邀請民眾與華南銀行攜手守護台灣山林與環境。即日起至11月30日止，只要SnY數位帳戶客戶於活動期間完成線上交易等指定任務，就有機會把 GOGORO 騎回家，此外還準備300元電子超商禮券等，總獎項超過 1,400 項要送給熱情參與的客戶。

華南銀行SnY 數位帳戶提供24小時免出門線上就可快速申辦，只要5分鐘，可以同時申辦台、外幣帳戶及信託帳戶等多項功能，此外，還享有新台幣活存10萬元(含)內無條件享2.3%的優惠存款利率、每月跨提跨轉共50次免手續費、外匯結匯匯率及基金申購手續費等優惠，還有機會抽GOGORO電動機車。

華南銀行積極經營數位客群，今年祭出SnY（Smart and Young）數位帳戶四大優惠–優惠存款利率、跨行提款轉帳手續費優惠次數、外匯結匯匯率及基金理財手續費優待，在市場上得到民眾的熱烈回響，今年以來開戶數較去年同期成長63%、交易筆數增幅逾1倍、交易金額成長逾5成、帳戶活躍度達75%，累計總存款餘額大增3倍，創下歷年佳績。

華南銀行持續推動線上業務流程優化，提供更流暢、更便捷的數位體驗，為鼓勵民眾體驗華南銀行全新數位服務，推出多項有感行銷活動，除了本次推出的「響應SnY綠色交易，GOGORO抽回家」外，並與全支付合作「華南銀行X全支付 消費回饋最高50%」、「SnY綁定手機門號大放送」等，歡迎民眾使用「SnY數位帳戶」一起響應綠生活。

華南銀行 數位帳戶 匯率

延伸閱讀

華南銀行為台灣選手加油 加碼贊助體操新秀練金及激勵奬金

基隆青年電動機車補助 光陽2款納入須綁資費5年

基市免費電動機車有實體店了 光陽綁約5年免費騎回家

基隆青年電動機車補助 市府：首批10月底交車

相關新聞

理財抗通膨？52%上班族今年買過台股 58%曾遭套牢

面臨「通膨」衝擊，荷包持續縮水中，勞工們準備啟動「開源節流」計畫了嗎？或者積極「投資理財」？yes123求職網「上班族抗...

FUBON Talks以低碳主題登場 蔡明忠蔡明興聯袂評選

富邦集團9月14日舉辦一年一度的FUBON Talks富邦演說秀，邀請集團員工以「永續」及「低碳」主題發表行動企劃與創新...

北富銀攜群光電子海外永續供應鏈金融 目標2030減碳44%

台北富邦銀行與群光電子15日正式宣布，將攜手打造台灣銀行業首件海外永續供應鏈金融合作，將永續影響力由本土拓展至國際，號召...

金融壓力測試逾八家未達標 業者已提出資本改善計畫

全球升息潮席捲，金管會要求全體38家本國銀行及40家全體產壽險業，以去年底財務資料做「壓力測試」的結果昨（14）日出爐，...

金融壓力測試 七種考題難度大不同

金管會昨（14）公布銀行與保險業壓力測試結果。據了解，金管會實際進行測試時，給予保險業者的「組合情境」，從「最輕微」到「...

高雄銀將辦現增5億股

高雄銀行昨（14）日董事會決議辦理現金增資5億股，增資後高雄銀股本將一口氣增加逾四成、50億元，創高雄銀歷來現增最大規模...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦