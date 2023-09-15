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FUBON Talks富邦演說秀 為企業植入創新永續DNA

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為了鼓勵員工發揮創意與創新思維並深植永續DNA，富邦集團9月14日舉辦一年一度的FUBON Talks富邦演說秀，邀請集團員工以「永續」及「低碳」主題發表行動企劃與創新意見，並由富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興親自參與，率領員工建立企業ESG文化，展現富邦集團創新力與永續力。

富邦集團每年舉辦FUBON Talks富邦演說秀，昨（14）日於專業攝影棚開講，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興聯袂出席評選，並邀約Ｂ型企業秘書長黃惠敏、《The News Lens 關鍵評論網》共同創辦人暨內容長楊士範、知名電視及網路節目《眼球中央電視台》主持人視網膜擔任評審。今年富邦集團各公司報名踴躍，經各公司內部初選，個人組總計12名集團同仁前進演說秀現場；團體組則有9組集團公司團隊報名，經過賽前初審後由3間公司脫穎而出並站上演說秀舞台。今年富邦金控海外子公司富邦華一銀行、富邦廈門銀行代表也線上直播參加角逐，線上轉播共吸引逾5,100人次觀看，展現全集團對活動的高度重視。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團跨足金融、電信媒體、不動產、文創、運動及公益領域，長期以來我們期許集團各公司落實永續經營，並發揮企業影響力，加速價值鏈永續轉型。對於富邦集團超過6.7萬名員工，我們更希望深植永續DNA，透過深具意義的「富邦演說秀」，希望激發同仁的創意，並從自身業務出發尋求ESG的轉型契機，為企業永續共盡心力。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控於2021年擘劃全新永續四大策略：低碳、數位、激勵、影響，其中「激勵」策略，便是期待透過多元共融的氛圍，持續吸引及發展人才。透過富邦演說秀，集團各公司所有同仁都有機會貢獻想法與創意，尤其我們更樂見年輕世代透過這個舞台實現自我，為社會與環境創造更多正向的可能。

今年富邦演說秀延續以ESG為主軸，匯聚集團同仁的永續創新能量。個人組是以富邦金控四大永續策略願景「低碳、數位、激勵、影響」進行主題式演講；團體組則是以「低碳」策略為主題，針對「公司營運」、「產品、服務或投資」或「員工行動」發表設計提案。

FUBON Talks富邦演說秀是富邦集團每年重要的內部活動，由長年舉辦的富邦演講比賽進化而成。今年隨疫情解封，富邦集團各公司也組成啦啦隊到場應援，展現富邦人的青春活力與向心力。同時，每年富邦集團也邀請專業講師舉辦培訓工作坊，為參賽者提供專業的建議與指導，培育集團卓越人才。

富邦金控 蔡明興

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