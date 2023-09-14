業界首創！國泰人壽新推熟齡長照保單 承保年齡達75歲

台灣即將邁入超高齡社會，民眾對長照的需求日益迫切，國泰人壽因應此趨勢，推出「樂齡守護長期照顧定期健康保險(外溢型)（實物給付型保險商品）」，為市面上首創將承保年齡上限提高至75歲的熟齡專屬長照險商品，搭配國泰人壽「FitBack健康吧」健康計劃，完成指定健康任務，最高還可享有10%保費折減，不僅為民眾建立多層次長照保護傘，更透過外溢機制鼓勵民眾達成「健康老化」目標。

2025年台灣即將邁入超高齡社會，65歲以上人口達到總人口兩成。然而根據內政部戶政司2022年度「各縣市戶數結構表」顯示，台灣家戶人口平均僅有2.6人，單人戶、兩人戶比率合計超過五成，顯示未來國人可能面臨家庭內沒有親人照顧的窘境，「零家庭照顧者」時代即將到來，尋求外部長照資源的機會大增。

另外，根據衛福部「老人狀況調查」結果顯示，長期照顧者每月平均花費高達3至5萬，對一般家庭是沉重的負擔，除仰賴政府長照2.0補助外，亦建議須透過商業長期照顧保險補足自身保障，減緩未來自己及家人經濟及照護上的負擔。然而，根據金管會公布的長期照顧保險投保概況統計，截至2022年底全台長照險有效契約僅96.3萬件，占全國人口投保率4.08％，相當於每25人中約僅1人有長照險，多數人保障仍不足；而且市面上長照險承保年齡上限多為65歲至70歲，即便高齡者想為自己投保，也可能面臨無險可買的窘境。

有鑑於此，國泰人壽為熟齡族群推出「樂齡守護」長照保險，業界首創將承保年齡上限進一步提高至75歲，可提供熟齡族群完善的長期照顧保障。以60歲男性繳費年期20年、保險金額2萬元為例，年繳保費僅23,000元。若於85歲以前診斷符合長期照顧狀態，即可領取「長期照顧一次保險金」12萬元，之後每年生存且符合長照狀態時給付「長期照顧分期保險金」24萬元（約當每月2萬），最多可領10次，且不需再繳交續期保費，合計最高請領保險金可達252萬元。

國泰人壽領先業界，為熟齡族群推出一系列專屬保險商品，保障範圍業界最廣，包含住院、手術、防癌、意外。本次推出的「樂齡守護」提供客戶單純長期照護保障，讓熟齡族群能以更親民的價格來填補長照保障缺口。另外本商品搭配「FitBack健康吧」健康計劃，完成指定健康任務還可享有最高10%保費折減，讓客戶主動維持身體健康，同時獲得獎勵回饋。

國泰人壽商品部協理翁建勳表示，國泰人壽因應高齡化趨勢，除開發一系列完整豐富的高齡專屬商品外，也持續透過商品搭配服務創新來滿足民眾需求。為提供保戶最及時的協助，「樂齡守護」與《中化銀髮公司》合作居家式長照實物給付服務，當保戶有長照需求時，可選擇將現金給付轉換為照護服務，藉由專業長照服務團隊提供到府照顧與陪伴，減緩長照需求者的身心不適，同時減輕家人照顧負擔。