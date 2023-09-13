台新銀勇奪今周刊財富管理評鑑四項大獎

《今周刊》舉辦的第十七屆「財富管理銀行暨證劵評鑑」得獎名單今(13)日揭曉，台新銀行一舉摘下「最佳商品獎」、「最佳財富管理形象獎」、「最佳財富增值獎」與「最佳數位體驗獎」共四項大獎，台新銀行財富管理表現優異，提供多元理財商品，金融產品線豐富齊全，滿足不同風險屬性客戶及市場變化需求，深獲評審肯定。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原表示，多元開放的產品平台一直都是台新財富管理的亮點及優勢。台新財管團隊打造的全開放式產品平台，集合金控內保險、證券及投信等不同產品領域專業團隊，並攜手業界如投信、保險公司等專家群策群力合作，致力於商品的開發與創新，進而能更快速地順應市場及投資人需求，提升客製化程度及更多元客群需求的商品。

在信託方面，台新銀行量身為客戶打造便利的數位平台並提供多元化商品，類型涵蓋電子支付機構支付款項信託、有價證券信託、金錢信託、安養信託等。此外，也定期檢視客戶需求並積極落實普惠金融，進一步推出「預開型信託」服務，協助民眾預先規劃信託用途及資金給付機制。為協助企業留才，台新還協助企業規劃員工福利信託，讓境內外員工都可適用，讓所有優秀員工都可與企業共享獲利，打造勞資雙贏的信託規劃。在數位平台方面，台新銀行提供客戶安全保密的E化對帳單，同時，為便利客戶能即時掌握信託資訊，還提供網路銀行與行動APP，可快速查詢信託帳戶總覽、信託庫存及信託交易明細。針對企業員工，則提供24小時零時差雙語系服務的「員工福利信託網」平台，深獲客戶喜愛。

台新銀行財富管理團隊優秀的表現，近年陸續榮獲海內外各大專業評比機構肯定，摘下包括卓越銀行評比「最佳財富管理獎」八連霸及四度榮獲「最佳多元產品獎」、亞元雜誌 (Asiamoney)「台灣最佳財富移轉與傳承規劃獎」、數位銀行家(The Digital Banker)「台灣最佳財富管理數位體驗獎」、國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌全國首獎」、財訊財富管理大獎「最佳財富管理獎」、「最佳數位智能系統」及「創新信託服務」等獎項。未來台新銀行財富管理會持續以開放式、創新的產品平台，提供貼心專業服務，打造完整、便捷的金融生態圈，並以永續理念守護客戶財富，致力成為每位客戶的智慧好夥伴。