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評鑑揭曉 中信銀行13度獲「最佳財富管理銀行」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
今周刊「第17屆財富管理銀行暨證券評鑑」今揭曉，中信銀行13度榮獲「最佳財富管理銀行」大獎，副總統賴清德（左）頒獎予中信銀行個人金融執行長楊淑惠（右）。／中信銀行提供
今周刊「第17屆財富管理銀行暨證券評鑑」今揭曉，中信銀行13度榮獲「最佳財富管理銀行」大獎，副總統賴清德（左）頒獎予中信銀行個人金融執行長楊淑惠（右）。／中信銀行提供

今周刊主辦的「第17屆財富管理銀行暨證券評鑑」今（13）日揭曉得獎名單，中國信託銀行13度榮獲「最佳財富管理銀行」，同時囊括「最佳客戶滿意獎」、「最佳風控獎」、「最佳商品獎」、「最佳智能理財獎」、「最佳數位體驗獎」、「最佳銀色友善獎」、「最佳資產守護獎」及「最佳高階客群服務獎」等9項大獎肯定，對此中信銀指出，這顯示中信銀實踐普惠金融精神以及財富管理業務領導地位深受各界認可。

中信銀表示，已備有完整的專業理財團隊，如目前已有216人通過「高齡金融規劃顧問師」認證，50人取得首屆「家族信託規劃顧問師」認證，另已累計405人持證「國際認證高級理財規劃顧問」，持證人數稱霸金融業；另外在投資部分，透過智能平臺檢視客戶經營全視圖，事先掌握客户需求；嚴謹規劃流程協助客戶選擇最適方案；申購後仍會進行客戶風險部位監控，即時掌握異常狀況。

因應後疫情時代客戶行為模式改變，中信銀行整合智能數據平臺與人員多通路協作，布建智能決策中樞「中信腦」，線上線下需求即時串接，提供一致性客戶體驗；此外，為協助客戶找到最佳投資組合，中信銀亦推出智能資產配置引擎（Intelligent Manager Asset Platform, iMAP），以演算法串接客戶資料、投資部位、市場與金融商品等資訊，結合投資行為偏好，提供短期資產檢視圖表及個人化投資組合建議，平均10秒可產出客製化投資組合與視覺化分析圖表，為客戶打造最適投資建議。

中信銀也表示，自2020年1月至2023年5月底期間，已成功攔阻逾4,100件詐騙案、阻詐總金額近新臺幣16.6億元。

中信銀行 財富管理

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