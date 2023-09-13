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統一證券勇奪周刊證券評鑑「最佳客戶滿意獎」第一名

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

統一證券再傳捷報，在財經周刊舉辦2023第十七屆「財富管理銀行暨證券評鑑」中，本屆首次入圍「最佳財富管理券商」、並榮獲「最佳客戶滿意獎」第一名、「最佳財富增值獎」第三名，顯示出統一證券深耕財富管理服務的成果。

統一證券經紀部副總張宏碩表示，面對疫後全球經濟復甦和通貨膨脹帶來的劇烈變動，協助客戶在資產配置上控制風險顯得更為重要，統一證券本著服務廣大客戶的心，從過去以通路為主，轉型至財富管理，並貫徹母集團的核心精神「三好一公道」，致力於提供客戶有溫度及有價值的服務，因此持續強化商品和市場資訊、客戶服務及數位體驗。

為提供投資人更優質的交易環境與使用者體驗，去年底「e指發」全面升級，包含介面與功能皆大幅提升，現在僅需要透過一個App即可完成財富管理一條龍的服務：包含線上交易證券、期權、基金、海外股票、期貨、海外債及預約專人諮詢結構型商品等，眾多服務再加上投顧研究報告與多項獨家功能，讓投資人不僅能一站購足，更可以享有360度的服務，帶給投資大眾煥然一新的金融體驗。

統一證券積極經營Facebook、YouTube、Instagram等社群媒體，LINE@官方帳號目前累積粉絲數55餘萬人，居全券商之冠。影音平台更有固定的投資理財頻道「忠10表達」每週與投資人互動，並不定期提供影片推廣理財及投資觀念深受客戶喜愛。

展望未來，統一證券將與投資人一起成長，希望從流量經營的券商轉型成存量券商，由經紀通路轉型成以財富管理為主的通路，從傳統的人工接單轉型成數位化服務。統一證券致力於滿足客戶需求，提供最佳的商品、平台與服務，讓客戶達成致富、創富及存富的理財目標。

財富管理 社群媒體

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