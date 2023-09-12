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金管會放寬高資產理財申請資格 滙豐與法巴可望入列申請

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會鬆綁高端理財申請資格。本報資料照片
金管會鬆綁高端理財申請資格。本報資料照片

金管會今日宣布，為持續推動我國高資產客戶財富管理產業發展，研擬修正「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」第五條及第七條，該修法最大重點，在於知名國外金融集團，未來更有取得台灣高端理財執照的機會，目前以滙豐及法國巴黎銀行，未來取得執照的勝算最大。

金管會此前修法，在擴大引資攬才條款的適用對象，納入銀行或其總行、母行、所屬集團申請前一年度於全世界銀行資本或資產排名前50名以內，得不受管理資產規模須達一定標準的限制。銀行局副局長林志吉表示，目前在國內辦理財管業務已有5年經驗，有三家，滙豐台灣子行、瑞士銀行台北分行、法巴台北分行等三家，其中，瑞士銀行台北分行，已是金管會核准執照的財管2.0執照。

至於滙豐、法巴，則是在金管會放行新申請資格之後，可望有加入陣容獲金管會審查的資格，目前已知，兩家銀行都已有評估申請。此次的相關修法，外商銀行也有相關建議，因此金管會放寬世界的排名，讓外銀有加入的空間。

林志吉也表示，未來這些銀行仍要符合引資攬才的規定，在台投資及人員聘用也要增加。

金管會表示，本案法規鬆綁，預計可簡化銀行提供高資產客戶適用金融商品的作業程序，及鼓勵具備財富管理專業及能力的大型銀行，尤其是在台灣分行業務規模小，但有強力的海外總行作為後盾的外銀參與國內高資產客戶財富管理市場，以持續推動整體產業的發展。

金管會另一個修法重點，則包括訂定外幣計價的台股股權衍生性金融商品（含結構型商品），因以現金結算交割並未取得國內證券，因此，增訂高資產客戶如為境外華僑及外國人，豁免適用應向證交所辦理登記的規定。

金管會 財富管理 瑞士

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