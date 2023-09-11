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基泰建設遭列警示帳戶？ 銀行回應了

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

台北市政府向台北地院聲請對基泰建設（2538）假扣押，債權銀行團緊盯後續發展。據了解，主要往來銀行臺灣銀行承作「基泰大直」的土建融案，目前已動撥8,000萬元，內部將審慎觀察後續發展情況。臺銀強調，非常重視民眾權益，但建案解約退款相關事宜，需由購屋者直接與基泰建設洽商。

對於臺銀與台北富邦銀行2019年曾為基泰建設籌組76億元的聯貸案，臺銀回應，目前還款正常，後續動撥將由銀行團共同決議。

由於台北市政府已聲請對基泰建設假扣押，銀行內部是否會採取進一步措施，臺銀表示，基泰建設已積極處理中，無法就現況回應假設議題。

債權銀行之一的合作金庫指出，截至目前為止，基泰建設於合庫的借款不論是還本付息、履約均屬正常，合庫將密切注意事件發展及公司營運、財務狀況，未來若有延遲繳付本息情形，將立即採取必要保全措施，以確保合庫債權。

外傳臺灣銀行已將基泰建設列為警示帳戶，對此聯徵中心回應，基泰目前尚未設定為警示帳戶，有關警示帳戶設定為接獲法院、檢察署或司法警察機關通報將存款帳戶列為警示後，即暫停該帳戶全部交易功能，匯入款項會以退匯方式退回匯款行。

臺銀 合庫 臺灣銀行

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