金融消費評議中心新董座出爐 北大法學院院長出任

金融消費評議中心昨（7）日宣布，將由北大法學院教授杜怡靜接任，杜怡靜表示，未來將持續強化評議中心公平、公正與效率之評議程序外，更要配合永續發展目標，消除一切形式上不平等，落實公平待客原則，強化金融包容性。

金融消費評議中心在前任董座林志潔辭任後，懸缺近1個月的董座位置確定由杜怡靜接任，杜怡靜曾任國立臺北大學法律學院院長與系主任、金管會訴願委員會委員等職。目前為台北大學法律學院教授、同時也身兼財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心調處委員會委員、社團法人台灣信託協會理事及法務部檢察官評鑑委員會委員等職務。從資歷而言也符合林志潔卸任時，提出富教育熱誠、金融評議相關學識、國際觀及實務處理經驗等4個接任者期許。

在接下評議中心董座後，杜怡靜表示，未來除持續強化評議中心公平、公正與效率之評議程序外，更要配合永續發展目標，消除一切形式上不平等，落實公平待客原則，強化金融包容性。因此對金融業者與不同的金融消費族群，將繼續落實與精進金融教育宣導，以期自源頭消弭金融消費爭議。

此外，杜怡靜也表示，評議中心會積極配合金管會的監理政策，協助國內金融市場的健全發展。同時在後疫情時代，評議中心也會更積極參與國際活動，將國內金融消費者保護成果，呈現於國際，同時積極建立多元跨國合作夥伴關係，公私協力下促進永續發展願景，也提升國內金融消費者保護的能量，使金融消費者保護相關法制與國際接軌，作為金融評議中心未來永續發展藍圖。