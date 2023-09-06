好市多換聯名卡！小心突收「1,800元年費」 3招安全下庄

國泰世華銀行與COSTCO聯名卡今年8月結束合作，想要在賣場刷卡需改用富邦聯名卡。而國泰世華仍陸續寄送「CUBE卡」給會員們，有網友熱心提醒，因為該卡有收年費1,800元，不想使用的話要記得剪卡，若已開卡，則可以使用兩方法免繳。

《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》管理員發文分享，好市多國泰世華聯名卡已經告一段落了，「但後續有拿到CUBE卡的人要注意，未開卡一年後仍然要收年費，收到卡沒有要用請致電客服，以免被無枉收費！」他也補充，已開卡的人，還有兩個方法免繳年費，包括「申請電子帳單」、「一年消費12筆不限金額」。

網友紛紛熱議，「真是誇張，不開卡還敢收年費」、「用LINE阿發（智能客服）一鍵就剪卡完成」、「三張CUBE卡…真的是不用一直補發，最近聯名卡取消的都寄CUBE來到底是怎樣」、「收到打去取消即可，沒那麼嚴重」、「收的年費是第二年的，等收到年費帳單再取消不用即可」、「CUBE回饋還是蠻優的，拿到後我自己看一下手上的卡，發現這張回饋比較好，就留下來加減刷咯。真的不需要聯繫客服，剪卡就好，不用這麼緊張」。

根據國泰世華官網指出，CUBE卡首年免年費，次年起1800元，但申辦電子帳單、正卡年消費12次（含）以上、正（附）卡年消費達18萬（含）以上，只要符合任一條件就獲得「免年費門檻」。