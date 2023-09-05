「PCB女王」無照上電視講台股 遭金管會停職半年
投信投顧業界人稱「PCB女王」、現任統一投顧總經理廖婉婷，在2022年8~11月上電視節目談台股，卻被投信投顧公會抽檢時發現「不具分析師資格」，金管會認為統一投顧內控有缺失，今宣布開罰統一投顧60萬元並停職廖婉婷職務半年。
這也是因無照上電視談股、而被金管會停職的首例。
證期局主秘尚光琪說，投信投顧公會定期抽查時發現，統一投顧廖姓總經理在2022年8~11月之間上電視節目三次，有談及台股產業及個股走勢分析，若在媒體做投資分析等業務，該人員需具有分析師執照，但該總經理卻不具分析師資格。
尚光琪說，統一投顧有內控制度設計不具有效性，僅有內控制度卻未針對人員部分做內控程序，衡酌該人是總經理，理應了解法規制度，因此處停職半年。
她說，要求統一投顧內部控制制度，需對人員做內控程序，二是總經理停職期間，若未來要從事該業務要去考執照。據了解，目前廖婉婷已經考到執照，已具有分析師資格。
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