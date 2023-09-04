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KPMG：台灣金融業應盡早建立 淨零轉型生態圈

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
KPMG安侯建業於今（4）日舉辦「氣候變遷風險對銀行經營中小企業客群的機會」研討會。KPMG提供
KPMG安侯建業於今（4）日舉辦「氣候變遷風險對銀行經營中小企業客群的機會」研討會。KPMG提供

KPMG安侯建業於今（4）日舉辦「氣候變遷風險對銀行經營中小企業客群的機會」研討會，KPMG安侯建業永續長于紀隆表示，台灣中小企業數量眾多且是經濟體系的中堅份子，金融機構長期關注國內中小企業淨零轉型的議題，不論協助碳排改善或投融資上都有合作討論空間，希望各家銀行皆可達成共識，共同輔導全台中小企業朝向淨零轉型邁進，以達成台灣2050淨零目標，透過有效方式建立淨零轉型生態圈，創造綠色金融新契機。

今日研討會邀請台灣經濟研究院、華南商業銀行共同協辦，與現場的產官學專家為銀行業者說明落實ESG之重要性、國際銀行業建立淨零轉型生態圈的趨勢分析以及輔導中小企業的挑戰，藉此機會與業者交流以協助建立生態圈，一同為台灣2050的淨零目標努力。

經濟部次長曾文生表示，全球減碳遊戲規則尚未完全確定，考驗的是自我管理能力，希望與金融界、會計師攜手，縮短企業焦慮期，讓減碳成為台灣提升競爭力的機會。

台經院董事長吳中書表示，因應氣候變遷台灣正處轉骨期，銀行做為支持台灣中小企業發展重要推手的資金供應者可藉由「中小企業淨零轉型診斷」平台，透過「把脈」、「診斷」、「處方」 三步驟進行診斷，將其診斷結果做為投融資參考，落實國際推動之責任授信以及台灣監管要求之綠色金融行動方案3.0。

華南銀行總經理黃俊智說明，華南銀行將先透過內部課程建立及提升員工的永續金融專業知識，再透過訪查中小企業推動綠色授信等產品，同時協助中小企業淨零轉型引進「中小企業淨零轉型診斷資訊服務」，最後，也承諾將協助客戶淨零轉型同時為金融業永續金融評鑑持續加分，幫助金融業實踐永續經濟活動與發展。

KPMG安侯建業金融服務產業協同主持人陳世雄建議，台灣銀行業應盡早建立淨零轉型生態圈，運用戰略和利基合作夥伴來支持銀行的永續目標，並加速解決方案和業務市場開發。同時，加速培養轉型金融專家，提高客戶經理的永續專業素質可以有效協助企業實現轉型，也可以通過了解政策變化將以前不具吸引力的機會轉變為商業上可行的機會。另外，銀行需要積極主動了解客戶的氣候KPI績效，強化客戶管理並緩解企業漂綠行為，在快速發展的監管環境中有效管理企業漂綠風險，以避免未來出現廣泛的補救措施和聲譽損害。

華南銀行

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