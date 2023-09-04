永豐首度跨足小水力融資：攜手霖全能源寫台灣首例

永豐銀行創新綠色金融，本（9）月首度跨足小水力電站專案融資；永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，該案攜手霖全能源共同合作、成為台灣首例，設備位於南投埔里高大圳地區、裝置容量490 KW（kilowatt；千瓦），預計明（2024）年第三季併聯發電；小水力電站具備友善環境、分散化、在地化及24小時運轉等特性，有助提高能源自主；永豐銀行將持續攜手台灣小水力綠能產業聯盟及企業夥伴共同推展新興潔淨能源，逐步實現能源轉型及淨零目標。

推展潔淨能源，建友善環境小水力電站。永豐銀行表示，為協助企業打造潔淨能源系統，自去（2022）年起，陸續跨足地熱發電、儲能裝置融資等新興領域，其中，儲能裝置融資為全台第一；依循2050淨零政策，永豐亦領先業界首創小水力電站專案融資、提供建站資金。

同時，歐陽子能表示，截至今（2023）年7月底，旗下融資合作的太陽光電裝置容量逾3.2 GW（Gigawatt；百萬瓩）、超越1.5座核能發電廠。

打造綠電信託安全交易，實踐綠能轉型。永豐銀行表示，上（8）月陸續與傑傅能源、艾涅爾電力及台灣碳資產等售電業者合作導入綠電轉供電費金錢信託等管理機制；亦與南方電力、陽光伏特家、天能綠電等業者簽署相關合作，期許發揮金融影響力，建構便捷、安全的綠電交易網絡，促進綠電轉供交易市場實現及活絡，協助企業加速達成淨零目標，實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。