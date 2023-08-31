驚！壽險業資本不足風暴再起 金管會緊盯三家業者

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會。圖／聯合報系資料照片
金管會。圖／聯合報系資料照片

壽險業最新半年報資訊出爐，金管會緊盯三家壽險業體質，因為財務狀況已經進入金管會控管壽險公司監理警報線。新光人壽、三商美邦人壽以及宏泰人壽RBC全數不足200％；三商美邦人壽以及宏泰人壽淨值比仍低於3％。

金管會今日表示，將發函給新光人壽，請其提出改善計畫；另外三商壽RBC顯著不足僅剩140.23％，已經在8月通過增資5億股；宏泰人壽RBC同樣不到200％，必須提出標售不動產以外改善備案規劃。

根據現行保險法規定，保險業設有兩大監理指標，包括RBC必須達200％，以及最新兩期淨值比中，必須要有一期達到3％以上，如果資本不足，就必須提出改善計畫。

去年底壽險業中，三商美邦人壽以及宏泰人壽就已經被點名，當時連續兩期淨值比都低於3％，三商美邦人壽RBC當時也低於200％。

今年上半年最新壽險業半年報出爐，新光人壽、三商美邦人壽以及宏泰人壽RBC全數不足200％；三商美邦人壽以及宏泰人壽淨值比仍低於3％。

新光人壽今年6月底資本適足率降至184.38％，低於法定標準200％，清償能力達到示警標準，惟另一項壽險業監理指標的淨值比4.34％，符合金管會要求的3％以上門檻。

金管會保險局副局長林志憲指出，新壽2022年資本適足率出現下滑跡象，金管會在日常監理中發現，為了避免資本等級惡化，當時已經預先請新壽規劃強化資本措施。對於新壽最新公布，RBC下降至不到200％，進入資本不足階段，會正式發函給新壽，要求提出改善計畫。

另外，三商美邦人壽RBC也再惡化，從去年下半年的155.83％，惡化至今年上半年140.23％，遠低於200％門檻；淨值比雖然從去年下半年的2.19％，今年上半年攀升到2.84％，但仍然低於3％監理門檻。

林志憲指出，2022年三商美邦人壽就已經資本不足，今年3月公司啟動現增25.25億元，也已經提出改善計畫，包括現增、出售不動產等規劃，公司已經在今年8月董事會通過將現增5億元。

第三家被盯上的宏泰人壽，RBC今年上半年度惡化降至145.82％，淨值比2.42％，兩項資本都未達到監理指標之餘，淨值比則是連續三期不達標。林志憲指出，宏泰人壽已經向金管會提出銷售不動產計畫，但因為流標，目前仍持續銷售，但今年6月已經請公司提出不動產以外、強化財務體質計畫。

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