輸銀理事主席由總經理戴燈山升任 規劃四大業務發展方向

輸出入銀行今(31)日宣布,理事主席一職由總經理戴燈山真除升任。輸銀前理事主席劉佩真於今年6月中調任台企銀董事長後,理事主席一職即由戴總經理代理至今。新任理事主席布達暨宣誓典禮於今天下午2時30分於輸銀七樓禮堂舉行,由財政部阮政務次長清華主持。

新任理事主席戴燈山,擁有高考國際貿易人員資格與雙碩士學位,在2021年6月擔任中國輸出入銀行總經理之前,於合作金庫有近32年的工作資歷,歷任合作金庫銀行副總經理及國內總行、分行單位各項職務,並有合庫國外子行及分行多年海外打拚、任職經驗。中國輸出入銀行是涉及國際貿易與金融的專業銀行,以戴主席完整的學、經歷,及過去二年多來擔任輸銀總經理的領導歷練,此次榮升理事主席,可謂適才適所,是帶領輸銀的最佳人選。

戴燈山致詞時表示,承蒙長官肯定與信任,擔任理事主席職務,這是個榮耀,會全力以赴,並對能在二年多前加入輸銀這個傑出團隊,並得到劉佩真理事主席及理、監事的支持,感到高興及榮幸,並期待在未來的歲月持續與大家共同打拚、成長。

戴燈山強調,為強化輸銀擔任政策性及貿易金融的專業銀行之功能,並擴大業務承作能量來服務廠商,輸銀有幾項重大業務發展規劃如下:

輸銀68年成立之初國庫注資新臺幣25億元,後逐年撥入現金,2021年底資本額已擴充至320億,為強化政策功能、有效協助廠商拓展出口,行政院再次核定輸銀於2023至2027年逐年辦理增資計100億元,透過增資,可增加該行授信總額度之能量,擴大業務承作範圍及種類,提高出口保險承保額度、增強理賠能力等。未來輸銀將在現有基礎上,努力拓展融資、保證及出口保險業務,持續擴大增資效益。

二、配合政府政策,積極推動政策性業務:

積極推動新南向政策、前贍基礎建設計畫、六大核心戰略產業及非洲計劃等,提供廠商所需融資或保證等金融支援,以提昇其國際競爭力,拓展海外市場。同時加強執行「國家融資保證中心」的政策機制,有效協助廠商取得所需融資支持,促進我國綠色能源等重大建設及產業生態系之完整發展,並將積極配合推動「中東歐融資基金方案」的營運機制,協助我國與中東歐國家在雙邊技術、產業、貿易等實質合作,深化經貿連結效益。

面對未來複雜之金融環境,輸銀持續加強落實風險管理,強化授信風險控管,健全資安管理制度,強化資安防護能量,提升金融交易安全,確保客戶權益,並在風險與業務推廣的平衡發展下,整合有效資訊,提供創新金融服務應用,以實際行動支持產業發展,協助出口廠商。

四、全球化的布局與思維:

輸銀為「協助對外貿易、強化貿易金融」而設,配合我國政府政策及隨著我國廠商全球化布局與運籌管理,業務類別與政策任務亦因而更加國際化,且與國外企業及各類機構的互動往來亦增多,故嗣後隨著廠商的海外營運與開枝散葉,輸銀的服務範疇與專業呈現,亦會特別強化全球化思維,”Together, we go to the world, now and beyond”,會是體現輸銀專業銀行與政策銀行任務、成為企業客戶打國際盃最好夥伴的承諾。