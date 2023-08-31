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輸銀理事主席由總經理戴燈山升任 規劃四大業務發展方向

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
輸出入銀行開創新局，新任理事主席戴燈山布達宣誓。圖為財政部政務次長阮清華（左起）、輸銀理事主席戴燈山。輸銀／提供
輸出入銀行開創新局，新任理事主席戴燈山布達宣誓。圖為財政部政務次長阮清華（左起）、輸銀理事主席戴燈山。輸銀／提供

輸出入銀行今（31）日宣布，理事主席一職由總經理戴燈山真除升任。輸銀前理事主席劉佩真於今年6月中調任台企銀董事長後，理事主席一職即由戴總經理代理至今。新任理事主席布達暨宣誓典禮於今天下午2時30分於輸銀七樓禮堂舉行，由財政部阮政務次長清華主持。

新任理事主席戴燈山，擁有高考國際貿易人員資格與雙碩士學位，在2021年6月擔任中國輸出入銀行總經理之前，於合作金庫有近32年的工作資歷，歷任合作金庫銀行副總經理及國內總行、分行單位各項職務，並有合庫國外子行及分行多年海外打拚、任職經驗。中國輸出入銀行是涉及國際貿易與金融的專業銀行，以戴主席完整的學、經歷，及過去二年多來擔任輸銀總經理的領導歷練，此次榮升理事主席，可謂適才適所，是帶領輸銀的最佳人選。

戴燈山致詞時表示，承蒙長官肯定與信任，擔任理事主席職務，這是個榮耀，會全力以赴，並對能在二年多前加入輸銀這個傑出團隊，並得到劉佩真理事主席及理、監事的支持，感到高興及榮幸，並期待在未來的歲月持續與大家共同打拚、成長。

戴燈山強調，為強化輸銀擔任政策性及貿易金融的專業銀行之功能，並擴大業務承作能量來服務廠商，輸銀有幾項重大業務發展規劃如下：

一、擴大增資效益：

輸銀68年成立之初國庫注資新臺幣25億元，後逐年撥入現金，2021年底資本額已擴充至320億，為強化政策功能、有效協助廠商拓展出口，行政院再次核定輸銀於2023至2027年逐年辦理增資計100億元，透過增資，可增加該行授信總額度之能量，擴大業務承作範圍及種類，提高出口保險承保額度、增強理賠能力等。未來輸銀將在現有基礎上，努力拓展融資、保證及出口保險業務，持續擴大增資效益。

二、配合政府政策，積極推動政策性業務：

積極推動新南向政策、前贍基礎建設計畫、六大核心戰略產業及非洲計劃等，提供廠商所需融資或保證等金融支援，以提昇其國際競爭力，拓展海外市場。同時加強執行「國家融資保證中心」的政策機制，有效協助廠商取得所需融資支持，促進我國綠色能源等重大建設及產業生態系之完整發展，並將積極配合推動「中東歐融資基金方案」的營運機制，協助我國與中東歐國家在雙邊技術、產業、貿易等實質合作，深化經貿連結效益。

三、強化資安及落實風險管理：

面對未來複雜之金融環境，輸銀持續加強落實風險管理，強化授信風險控管，健全資安管理制度，強化資安防護能量，提升金融交易安全，確保客戶權益，並在風險與業務推廣的平衡發展下，整合有效資訊，提供創新金融服務應用，以實際行動支持產業發展，協助出口廠商。

四、全球化的布局與思維：

輸銀為「協助對外貿易、強化貿易金融」而設，配合我國政府政策及隨著我國廠商全球化布局與運籌管理，業務類別與政策任務亦因而更加國際化，且與國外企業及各類機構的互動往來亦增多，故嗣後隨著廠商的海外營運與開枝散葉，輸銀的服務範疇與專業呈現，亦會特別強化全球化思維，”Together, we go to the world, now and beyond”，會是體現輸銀專業銀行與政策銀行任務、成為企業客戶打國際盃最好夥伴的承諾。

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