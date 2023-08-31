2023統一綜合證券理財營 業界首創投資理財結合職場體驗

統一證券首次舉辦2023統一綜合證券理財營在8月25日登場，活動結合投資理財、職場體驗與黃金職務 Coffee Chat，為證券業首創提供學子與業師近距離交流機會。針對大專院校在校學生設計一日體驗活動，讓對證券產業感興趣的學子提前一窺產業與職務現況，活動全額免費，經遴選後來自60位全台大專院校各系所在學學生參與。課程內容豐富多元，涵蓋證券產業認識、金融投資商品介紹、選股教學、資產配置及證券業職涯發展，因應近年金融投資詐騙議題，介紹多種詐騙樣態、提醒應提高警覺評估風險，幫學員建立多元化的金融知識觀念。

為提供學子職業探索機會，活動同步結合企業參訪職場體驗，實際走訪職場環境，包含交易、研究、承銷、經紀、基金經理人等黃金職務，學子可依個人意願選擇感興趣之職務，與業師做更進一步交流、瞭解職務內容及需具備之條件。參訪過程中，學子也殷切展現職務之好奇熱情提問，藉由業師回饋分享，同步檢視自我人格特質、學經歷背景、證照齊備度及工作技能，掌握證券業職場現況，及早進行職涯規劃。也希望透過實境參訪活動，讓學員對於證券業務有更進一步的瞭解，對學員來說都是難得的經驗。

統一證券長期深耕校園，培植優秀金融人才，未來亦將持續從證券專業出發，透過各項產學合作計畫，推廣正確投資理財觀念，提升學生金融素養，並為學子未來職涯發展奠定良好基礎，替新鮮人的職涯引路。統一證券表示，身為金融市場的一員勢必要負起相當的企業社會責任，響應金管會強化金融教育政策，實踐SDG 4優質教育、SDG 10消除不平等的目標，擴大金融永續影響力。