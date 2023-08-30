「旅程更改險」申請理賠有眉角 各家保額一次看

疫後旅遊潮大爆發，許多國人選擇出國旅遊。但近日有旅客因颱風而延誤行程，卻發現購買的旅遊不便險在求償時遇到波折，原因就出在「旅程更改險」。近日有網友提醒，因為更改行程想要申請理賠，卻發現卡在合約條文中「預定前往之地點」的限制，導致合約保障範圍大縮水。

近日有網友指出，投保旅遊不便險，其中有包含旅程更改險，原以為受到所在地天災被迫更改旅程可以理賠，卻因合約條文中有「預定前往之地點」的限制，當目的地沒有天災，將無法獲得理賠。

對此，產險業者指出，旅程更改險主要是保障被保險人於「海外旅行期間內」，因預定搭乘的公共交通工具業者受僱人罷工，或「預定前往之地點」發生戰爭、暴動、民眾騷擾、天災；居住於中華民國境內之被保險人配偶或三親等內親屬死亡；本次旅程所使用之護照或旅行文件遺失；因搭乘汽車、火車、航空器或輪船等發生交通意外事故等原因，導致行程更改，就海外地區所實際支出的交通、住宿等費用，在保險限額內予以賠付。

且對於5件事項所致之損失，旅程更改險也不會理賠，分別是一、直接或間接因法令、政府命令所致之損失。二、因旅行社或公共交通工具業者破產、清算或債務不履行所致之損失。三、申請訂立保險契約時已發生之事故。四、發生保險事故後，直接或間接因被保險人怠於通知或未及時通知旅行社、安排被保險人旅行之人或提供旅行、住宿之業者所致之損失。五、被保險人未搭乘航空業者所提供之第一班替代交通工具。但被保險人因不可抗力因素致無法搭乘航空業者所提供之第一班替代交通工具者，不在此限。

產險業者提醒，不少保險公司都有推出旅遊不便險，建議投保前，仔細確定保障內容是否符合自身需求，也可以直接致電保險公司詢問保障內容、理賠範圍等，每家理賠項目可能略有不同，另外，在發生事件時務必記得保持冷靜，並取得相關證明文件，以確保自己的權益。

統整各家推出的旅遊不便險中「旅程更改險」方案，富邦產保額分為1萬、3萬、6萬、10萬，國泰產3萬、5萬，台產2萬、3萬、5萬，安達(易安網)5萬，南山產3萬，新安產1萬、3萬等方案，都採用實支實付，須要提出相關的單據才可申請理賠。