路透：央行對外商銀行大規模金檢 鎖定遠匯業務

路透報導，四位消息人士透露，我國央行近期針對多家外商銀行進行大規模專案金融檢查，檢查項目鎖定銀行與廠商承做的遠期外匯（DF）業務等。

其中一位消息人士說，「其實DF（遠期外匯）央行一直有在查。」「央行最近比較大規模的金檢、檢查家數比較多...不只四家外商（銀行）。」

路透指出，這也是新冠疫情過後台灣央行最大規模的專案金融檢查，金檢重點除針對銀行與廠商承做遠期外匯業務等外，另因應海外觀光客來台人數增加，央行也針對部分外幣收兌處相關業務等進行檢查。

了解內情人士指出，在2020、2021年疫情期間，央行大都是以報表查核方式進行金融檢查；而隨著疫情趨緩封解，央行恢復實地金檢。

另一消息人士表示，央行近期針對包括先前被查獲涉及糧商炒匯的多家外商銀行等進行專案金檢，以了解其相關後續改善措施等。

針對路透詢問，央行官方回應說，無法透露金檢內容和性質。

在2021年2月初，台灣央行公布四家涉及糧商炒匯銀行裁罰細節：廢止德意志銀行台北分行台幣遠期外匯（DF）及無本金交割台幣遠期外匯交易（NDF）許可，並停止辦理所有涉及匯率的外匯衍生性商品交易兩年。

央行當時表示，自2019年7月起發現部分外商銀行在台分（子）行大量受理在台八家糧商台幣遠期外匯（DF）交易，且累積承作金額達110億美元；經專案檢查六家銀行後，糧商有以商仲貿易為名，大量承作台幣遠期外匯交易進行炒匯情事，影響外匯市場穩定。