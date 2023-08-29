快訊

不斷更新／開學日蘇拉颱風來亂！桃園等16縣市沒颱風假 全台停班課資訊一覽

全球首例！高端技術獲世衛技轉許可 高端：若再授權可收權利金

饒河夜市爆水果攤坑殺外國人！消保官突襲看到這一幕 自治會長喊無法接受

立委質疑富邦買陸花旗房貸沒申報 金管會：曝險計算風管無不當

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

富邦金控（2881）8月法說會揭露，大陸華一子行今年上半年購入花旗在大陸房貸業務，被立委質疑沒有申報。金管會今（29）日回應，國銀大陸子行在當地收購業務，原本就是經過大陸主管機關核准，金管會長期關注國銀在大陸包括子行在內的資產負債規模，主委黃天牧指出，目前風險管理方式沒有特別不當之處。

立委質疑，目前金管會計算國銀對大陸曝險，國銀在當地子行部分，僅計算投資成本而不計入放款金額，導致表現曝險看似不多，但如果加計子行，富邦對大陸曝險應該最多就是華一銀行。

富邦華一子行今年購入花旗在大陸房貸業務，戶數將近1萬戶、債權餘額約人民幣115億元，但未公布交易金額。

金管會銀行局局長莊琇媛今日回應，富邦的確曾經向金管會提過，要購買花旗在大陸業務，但最終購買什麼業務，由於華一子行投資收購業務，原本就是要經過大陸主管機關核准，金管會已經去了解，是否富邦有向金管會報告最終收購結果。

對於立委質疑的曝險計算方式，金管會回應，針對國銀海外子行計算曝險金額，原本就是僅計算投資金額，因為對國銀來說，真正損失的只有原本投資的資本金額，而且金管會定期透過存保公司協助，持續關注包含子行在內的政體資產負債規模，如果未來有必要加強控管，會透過母金控。

金管會主委黃天牧則強調，國銀對大陸子行最大損失是投資本金，目前風險管理方式並沒有什麼特別不當的地方。

金管會 富邦金控

延伸閱讀

併花旗銀系統之亂 金管會找星展銀總座喝咖啡

金管會宣布：開放外資以台股為擔保質借外幣資金

賴清德至高雄輔選：李柏毅如當選立委 代表民進黨8席全壘打

金管會宣布：元大銀成為第10家取得高資產理財執照銀行

相關新聞

併花旗系統亂象！銀行局長找星展總經理喝咖啡要求「三件事」

對於星展併花旗亂象，金管會今日再發聲。銀行局長莊琇媛指出，已在21日找星展銀行總經理黃思翰前來說明，並認為這次星展對併花...

星展併花旗之亂 星展工會傍晚再提出「三大聲明」

對於合併系統整合的亂象，星展銀行企業工會今日傍晚再發出三點聲明，其中對於本報今日上午揭露的多種亂象態樣，星展工會強調，分...

台幣連三貶收31.884元 匯銀：短期看不到32元原因出爐

人民幣走弱，連帶新台幣今（29）欲振乏力，早盤原本受惠出口商出手拋匯，一度最高升值至31.852元，惟外資持續匯出，全日...

金管會宣布：元大銀成為第10家取得高資產理財執照銀行

金管會今日宣布，核准元大銀行成為第10家開辦高資產理財業務的銀行。

「高CP值神單」停售！實支實付險怎麼挑？漏1細節恐拿不到理賠金

實支實付險在醫療進步與二代健保等因素下，逐漸成為醫療險標配，而在被譽為「高CP值神單」的台灣人壽新住院醫療保險附約，宣布停售改版之後，中國人壽金康泰也宣布在8月15日停售，民眾買實支實付險該注意哪些眉角？

永豐銀行打造綠電大樓 與泓德能源子公司星星電力簽約購入綠電

泓德能源（6873）旗下子公司星星電力與永豐銀行簽署購售電合約（CPPA），2023年簽約量為1,430萬度綠電，未來也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦