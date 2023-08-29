立委質疑富邦買陸花旗房貸沒申報 金管會：曝險計算風管無不當

富邦金控（2881）8月法說會揭露，大陸華一子行今年上半年購入花旗在大陸房貸業務，被立委質疑沒有申報。金管會今（29）日回應，國銀大陸子行在當地收購業務，原本就是經過大陸主管機關核准，金管會長期關注國銀在大陸包括子行在內的資產負債規模，主委黃天牧指出，目前風險管理方式沒有特別不當之處。

立委質疑，目前金管會計算國銀對大陸曝險，國銀在當地子行部分，僅計算投資成本而不計入放款金額，導致表現曝險看似不多，但如果加計子行，富邦對大陸曝險應該最多就是華一銀行。

富邦華一子行今年購入花旗在大陸房貸業務，戶數將近1萬戶、債權餘額約人民幣115億元，但未公布交易金額。

金管會銀行局局長莊琇媛今日回應，富邦的確曾經向金管會提過，要購買花旗在大陸業務，但最終購買什麼業務，由於華一子行投資收購業務，原本就是要經過大陸主管機關核准，金管會已經去了解，是否富邦有向金管會報告最終收購結果。

對於立委質疑的曝險計算方式，金管會回應，針對國銀海外子行計算曝險金額，原本就是僅計算投資金額，因為對國銀來說，真正損失的只有原本投資的資本金額，而且金管會定期透過存保公司協助，持續關注包含子行在內的政體資產負債規模，如果未來有必要加強控管，會透過母金控。

金管會主委黃天牧則強調，國銀對大陸子行最大損失是投資本金，目前風險管理方式並沒有什麼特別不當的地方。