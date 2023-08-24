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免下載一堆支付app了！10月起 購物掃「這1碼」全都通

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會宣布10月起「電支跨機構平台」新增「購物」功能將上線，街口、全支付等全台9家專營電支機構、及參加台灣Pay銀行全加入，未來民眾購物時，只需用任何一家電支APP、掃一個共同支付碼「TW QR Code」就能消費付款，民眾與商家同享利多。

此舉對民眾來說，可解決手機上一堆電支APP、或得辦一堆支付帳戶的麻煩，赴商家購物時，也不需逐一辨識個別業者QR Code，換言之，未來民眾手機可能只需留存一個電支app做掃碼付款。

對商家來說，也只需與單一電子支付機構做簽約和核銷帳戶，不需與多家電支機構系統介接，可降低成本，「店家外牆上，也不需貼一推如『狗皮膏藥』的各式支付貼紙」，未來只需有一個財金公司共同支付碼「TW QR Code」即可。

金管會官員說，電支共通平台的購物功能要「全打通」，有三道關卡，一、商家要更換「TW QR Code」共通碼，二、商家掃碼槍辨識格式需更新，三、民眾手機電支app識別軟體需更新，讓民眾開啟任一家電支app都可以掃碼付款。

官員說，9家專營電支機構，包括街口支付、一卡通money（ipass money）、悠遊付、全支付、全盈支付、橘子支、愛金卡、歐付寶、簡單行動支付，及參加台灣Pay等數十家銀行全都可以使用。

金管會宣布，電支跨機構平台新增「購物」功能，銀行局主秘侯立洋說，民眾赴任一家與電支機構簽約的特店時，就可開啟任一家電支帳戶，用背後綁定信用卡、或帳戶做掃碼付款。

他說，主要是由財金公司做電支跨機構帳戶清算和建置該平台，財金公司將會有一個共同支付碼「TW QR Code」，並在9月下旬試營運，10月正式推出。

金管會在2021年9月起，陸續核准財金公司經營電支跨機構平台，包括轉帳、繳稅和繳費等三大功能，如今納入「購物」功能，最後一哩路達陣。

據金管會今年前七月統計，電支跨機構平台中，以轉帳金額546萬筆、293.6億元最多，各年增67%及83%，繳稅8.7萬筆、8.5億元次之、繳費也有1.3萬筆、0.25億元。

QR Code 金管會 家電

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