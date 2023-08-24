邁入第25年 期交所致力打造安全與便捷交易環境

臺灣期貨交易所開業至今邁入第25周年，近年金融市場與科技技術變化迅速，為使制度接軌國際及符合市場需求，期交所交易制度發展也與時俱進，提供市場參與者一個完善的避險與交易管道。期交所開業至今已建置及調整多種的交易制度，其中近年影響期貨市場最多的屬推動夜盤交易上線及動態價格穩定措施的建置。

期交所夜盤交易於2017年5月上線，實為我國金融市場一大變革。相較股票市場4.5小時交易時間，期貨交易於日盤時段收盤後一段時間開始夜盤交易，交易至隔日早上5點。透過夜盤交易，交易時段與歐美金融市場接軌，幾近全天候的交易時間，有效提供交易人更便捷與貼近交易需求之環境。

夜盤交易推出以來，交易量穩健成長，2022年日均量近50萬口，為上線以來的新高，且達日盤同商品交易58.25%，顯示有越來越多市場參與者利用夜盤交易來進行避險及策略交易之操作，此情況在國際市場大幅波動下更明顯，提供我國股票市場參與者重要之避險管道。

近年強化交易安全的重要制度為動態價格穩定措施之建置，為強化期貨市場價格穩定性，並防範錯誤交易、胖手指或盤中委託簿流動性瞬間失衡等事件發生，期交所自2018年分階段推動動態價格穩定措施，至今(2023)年底，期交所上市所有商品皆納入適用範圍，完整強化期貨市場價格穩定功能、減緩價格異常波動及保護交易人。

除了交易市場的價格穩定，期交所持續強化交易環境安全，針對系統異常、程式錯誤或連線中斷可能面臨的交易風險，陸續建置期貨商辦理買賣申報整批撤銷機制(Kill Switch)及期貨商使用斷線後撤銷買賣申報機制(Cancel on Disconnect)，降低因為系統或連線異常對期貨市場正常交易之可能影響。另期交所持續關注國際交易所相關交易機制發展，研議如期貨市場防範自行成交機制(Self-Match Prevention)之可行性，以期提供更公平、更安全的交易環境，進一步提升我國期貨市場競爭力，吸引更多外資參與。